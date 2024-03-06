Эксперт: Китай намерен отбить желание "попробовать его штыком"

Эксперт Колотов объяснил, почему Китай наращивает военный бюджет

Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2%. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Колотов рассказал, с чем это может быть связано.

Китай в нынешнем году увеличит военный бюджет на 7,2%, таким образом, расходы на национальную оборону составят 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный проект бюджета.

Китай каждый год планомерно наращивает расходы на военные нужды, при этом страна не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины, отмечает агентство.

В эфире радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов рассказал, с чем может быть связано увеличение военного бюджета КНР.

"Дело в том, что ситуация в области безопасности вокруг Китая достаточно тревожная. Тайвань – далеко не единственная потенциальная точка напряженности. Практически по всему периметру границ, за исключением границы с Россией и Монголией, у Китая есть потенциальные проблемы. Это и Корейский полуостров, это и территориальные споры с Японией, с Вьетнамом, сложная ситуация на границе с Бирмой, Индией, центрально-азиатскими постсоветскими республиками. Возможен экспорт нестабильности из Афганистана и дестабилизация всей Центральной Азии. Соответственно, ко всему этому Китай должен быть готов", – сказал Владимир Колотов.

США пытаются сколотить "азиатское НАТО", направленное против КНР, втянуть в свою орбиту Индию, Австралию, Новую Зеландию, государства Юго-Восточной Азии, поэтому все страны региона серьезно наращивают военные расходы, продолжил эксперт.

"Весь этот регион, включая КНР, находится в состоянии гонки вооружений – еще невиданной в истории региона. Причем в этом принимает активное участие Япония, Южная Корея, где американские базы находятся, страны Юго-Восточной Азии. Идет раскачка ситуации с целью расколоть ОСЕАН на прокитайский и проамериканский блоки. Ко всему этому надо быть готовым – не в смысле начать военные действия, а, как учили древние, хочешь мира – готовься к войне. Надо быть в состоянии боеготовности, чтобы у потенциальных противников не возникло желания попробовать Китай штыком", – отметил Владимир Колотов.