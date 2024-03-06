Су-27 не допустил нарушения границы тремя французскими самолетами в Черном море

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море, сообщили в Минобороны.

"Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя Рафаль-С ВКС Франции", — уточнили в ведомстве.

При приближении российского истребителя французские самолеты выполнили разворот от государственной границы и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в Минобороны.

Истребитель Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в министерстве.