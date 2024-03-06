Софт Ростеха «бесшовно» заменит импортные ИТ-решения

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех успешно завершил серию тестовых испытаний на совместимость корпоративной облачной платформы ECP VeiL с серверами и системами хранения данных производства ведущих российских компаний. Решение позволяет эффективно проводить «бесшовное» импортозамещение программных средств за счет широких возможностей адаптации ядра системы под оборудование заказчиков.

Корпоративное облачное решение ЕСР VeiL предназначено для создания виртуализированной и отказоустойчивой инфраструктуры на базе универсальных серверных платформ с архитектурой x86-64. Гипервизор ЕСР VeiL обеспечивает функционирование практически всех распространенных бизнес-приложений, включая удаленные рабочие места, межсетевые экраны, маршрутизаторы, IP-АТС, почтовые и прокси-серверы, корпоративные порталы, веб-сайты, ERP, CRM и системы документооборота. Серия тестовых испытаний продемонстрировала корректность работы средств виртуализации с аппаратными платформами и системами хранения данных крупнейших российских производителей оборудования.

ECP VeiL – часть экосистемы виртуализации VeiL, созданной НИИ «Масштаб» (входит в Концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»). Решение является полностью российской разработкой, соответствует отечественным стандартам безопасности и входит в Единый реестр российских программ.

«Система виртуализации ECP VeiL способна импортозаместить покинувшие российский рынок компании и их продукты. Проверка решения на совместимость гарантирует простоту его внедрения и эксплуатации, а также обслуживания виртуальных машин. Наш программно-технический продукт позволит снизить временные и финансовые затраты, связанные с заменой импортных решений на отечественные, а также повысить эффективность использования вычислительных ресурсов», – заявил генеральный директор НИИ «Масштаб» Владислав Иванов.

Продукты экосистемы VeiL используются компаниями крупного, среднего бизнеса и государственными структурами. Перед внедрением системы НИИ «Масштаб» предоставляет заказчикам возможность тестовой эксплуатации средств виртуализации.