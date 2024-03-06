Депутат Алексей Гончаренко отметил, что стране нужен закон о мобилизации

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают очень больше проблемы в зоне боевых действий, это связано в том числе с затягиванием обсуждения в парламенте закона о новых правилах мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Стране [Украине] нужен прямо сейчас нормальный закон о мобилизации. <...> У нас очень большие проблемы на фронте", - написал он в телеграм-канале.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах и в любых местах скопления людей. На службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов проводят рейды и часто применяют к гражданам силу, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее украинские власти с конца прошлого года задались целью усилить мобилизацию. 7 февраля парламент принял в I чтении законопроект об ужесточении правил мобилизации, который, в частности, предусматривает ограничения прав уклонистов через суд, введение электронных повесток, а также предоставляет полиции право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы.