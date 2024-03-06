Еврокомиссар заявил, что период мира для ЕС закончился

Евросоюз должен переходить к военной экономике, добавил Тьерри Бретон

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Период мира для Евросоюза закончился, ЕС должен переходить к военной экономике, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе, представляя первую Европейскую стратегию военной промышленности.

"Период, когда мы получали дивиденды мира, для Евросоюза закончен. Теперь мы должны перейти на новый уровень развития военной промышленности, - сказал он. - Мы должны перейти к военной экономике, чтобы ответить на потребности Украины, но также стран - членов ЕС, которые отдали большую часть своих [военных] возможностей Украине".

"Перед лицом войны на истощение на Украине, возвращения войны высокой интенсивности на европейскую землю мы должны сделать гораздо больше, чем мы делали с помощью Европейского фонда мира (который используется как главный инструмент для широких поставок оружия Украине - прим. ТАСС)", - заявил Бретон.

Он подчеркнул, что ЕС "принял решение в марте 2023 года поставить, а не предоставить безвозмездно, Украине 1 млн боеприпасов калибра 155 и 152 мм". Бретон подчеркнул, что в ближайшее время европейская военная промышленность выйдет на уровень производства 1 млн боеприпасов в год.