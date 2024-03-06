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ТАСС

В ВСУ заявили, что информация об использовании США F-35 на Украине требует проверки

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Британский истребитель F-35
Британский истребитель F-35.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Defence Images

Соответствующие сообщения со ссылкой на министра обороны Сингапура появились в СМИ 4 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Информация об использовании США истребителей F-35 на Украине для выявления российских зенитных комплексов требует проверки. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Соответствующие сообщения со ссылкой на министра обороны Сингапура появились в СМИ в понедельник.

"У нас много экспертов, диванных и каких хочешь, которые "запускают" на Украину различную авиацию. Поэтому надо очень осторожно смотреть, - сказал он в эфире телеканала "Рада". - Но если про это уже говорят довольно серьезные представители власти, чиновники и так далее, то информация действительно требует проверки". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
США
Украина
Продукция
F-35
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