В ВСУ заявили, что информация об использовании США F-35 на Украине требует проверки

Соответствующие сообщения со ссылкой на министра обороны Сингапура появились в СМИ 4 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Информация об использовании США истребителей F-35 на Украине для выявления российских зенитных комплексов требует проверки. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Соответствующие сообщения со ссылкой на министра обороны Сингапура появились в СМИ в понедельник.

"У нас много экспертов, диванных и каких хочешь, которые "запускают" на Украину различную авиацию. Поэтому надо очень осторожно смотреть, - сказал он в эфире телеканала "Рада". - Но если про это уже говорят довольно серьезные представители власти, чиновники и так далее, то информация действительно требует проверки".