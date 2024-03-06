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ТАСС

Эксперт: ПРО РФ сможет противостоять массированным ударам в случае нападения противника

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ЗРК С-500 «Прометей»
ЗРК С-500 «Прометей».
Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что комплексы С-500, С-400, С-300, С-300В, С-300В4 способны "максимально нивелировать" поражающие факторы оружия массового поражения гипотетического противника

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российская система противоракетной обороны (ПРО) сможет противостоять массированным ракетным ударам и перехватывать групповые удары межконтинентальными баллистическими ракетами в случае возможного нападения на страну. На это в беседе с ТАСС указал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее в статье журнала "Военная мысль" военные аналитики изложили потенциальный сценарий нападения на Россию, согласно которому вероятный противник нанесет быстрый глобальный удар параллельно с несколькими массированными ракетно-авиационными ударами по административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре страны.

"Одна из ключевых ролей в этом возможном сценарии будет играть противоракетная оборона. Будет задействованы системы стратегической противоракетной обороны, С-500, С-400, С-300, С-300В, С-300В4 - то есть комплексы большой дальности, которые могут сбивать как бомбардировщики противника, перехватывать боевые части межконтинентальных баллистических ракет, боевые блоки, если противник будет применять разделяющиеся боевые части межконтинентальных баллистических ракет", - сказал Михайлов.

Он отметил, что эти комплексы способны "максимально нивелировать" поражающие факторы оружия массового поражения гипотетического противника. "Мы сейчас очень серьезно защищаем московский промышленный район, который защищает система ПВО-ПРО, - подчеркнул эксперт. - Москва у нас - наиболее "прикрытый" регион России".

Эксперт также указал на роль российских радиолокационных комплексов, поддерживающих работу системы ПРО. Они, отмечает Михайлов, отслеживают подъем в воздух стратегической авиации противника, а также могут засечь запуск межконтинентальных баллистических ракет, либо ракет средней дальности.

"Ну и, естественно, работает орбитальная группировка, которая в случае попытки массированного удара по российской территории, предупредит наше военно-политическое руководство и руководство РВСН, о том, что такой массированный пуск состоялся, и РФ придется согласно ядерной доктрине нанести симметричный стратегический ядерный удара по территории противника", - подытожил он. 

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С-300В
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С-500
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