В Ульяновский учебный центр войск связи ЦВО поступили передвижные радиорелейные станции

Речь идет о радиостанциях Р-416ГМ, Р-416ГМ2 и Р-419Л1М

ТАСС, 5 марта. Партия передвижных радиорелейных станций поступила на вооружение Ульяновского учебного центра войск связи Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Новые радиостанции Р-416ГМ, Р-416ГМ2 и Р-419Л1М позволят готовить в учебном заведении более высококлассных связистов для воинских частей Министерства обороны РФ", - отмечается в сообщении.

Передвижные цифровые радиорелейные станции на базе автомобилей высокой проходимости "Камаз-4350" предназначены для строительства радиорелейных линий связи, ответвления каналов от многоканальных радиорелейных, тропосферных и проводных линий, а также для организации радиовставок в полевые кабельные линии дальней связи.

Межвидовой региональный учебный центр войск связи ЦВО готовит младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станций спутниковой связи, радиорелейных и тропосферных станций, специалистов по ремонту радиостанций и других.