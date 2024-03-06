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ТАСС

В Ульяновский учебный центр войск связи ЦВО поступили передвижные радиорелейные станции

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Радиостанция Р-416ГМ
Радиостанция Р-416ГМ.
Источник изображения: вооружение.рф

Речь идет о радиостанциях Р-416ГМ, Р-416ГМ2 и Р-419Л1М

ТАСС, 5 марта. Партия передвижных радиорелейных станций поступила на вооружение Ульяновского учебного центра войск связи Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Новые радиостанции Р-416ГМ, Р-416ГМ2 и Р-419Л1М позволят готовить в учебном заведении более высококлассных связистов для воинских частей Министерства обороны РФ", - отмечается в сообщении.

Передвижные цифровые радиорелейные станции на базе автомобилей высокой проходимости "Камаз-4350" предназначены для строительства радиорелейных линий связи, ответвления каналов от многоканальных радиорелейных, тропосферных и проводных линий, а также для организации радиовставок в полевые кабельные линии дальней связи.

Межвидовой региональный учебный центр войск связи ЦВО готовит младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станций спутниковой связи, радиорелейных и тропосферных станций, специалистов по ремонту радиостанций и других. 

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