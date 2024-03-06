ЕС надеется к концу марта поставить на Украину еще 250 тыс. снарядов

Это дополнение к 350 тыс. снарядов, которые страны сообщества передали Киеву со своих складов в период с февраля 2023 года, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Евросоюз надеется до конца марта поставить Киеву 250 тыс. снарядов, специально произведенных для Украины европейской промышленностью, плюс к 350 тыс. снарядов, которые страны сообщества передали Киеву со своих складов в период с февраля 2023 года, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

"От европейской промышленности путем совместных заказов мы рассчитываем произвести и поставить Украине до конца этого месяца еще около 250 тыс. снарядов, - сказал Боррель. - Из имеющихся запасов мы поставили Украине около 330-350 тыс. снарядов, не могу назвать точную цифру, она меняется каждый день".

"Она будет увеличиваться. Наша цель - производить 1,15 млн снарядов к концу года", - продолжил главный дипломат ЕС.

Боррель обратил внимание на то, что вышеназванные поставки - это подарки, в то время как "есть еще прямые контракты Киева с европейскими компаниями".

"Однако это все подарки. Я заказал, я купил и я передал. Однако есть еще один источник поставок - прямые контракты Украины и европейской промышленности и здесь никто не знает точных цифр, но я думаю, что я могу решиться и сказать, что по этим каналам было экспортировано на Украину порядка 350 тыс. снарядов", - добавил он.

Ранее похожие цифры называл еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Таким образом высшие европейские чиновники пытаются доказать, что Евросоюз почти выполнил свое обещание поставить Киеву в течение года 1 млн снарядов, данное в феврале 2023 года.