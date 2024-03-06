Войти
ТАСС

ЕС надеется к концу марта поставить на Украину еще 250 тыс. снарядов

329
0
-1
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Это дополнение к 350 тыс. снарядов, которые страны сообщества передали Киеву со своих складов в период с февраля 2023 года, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Евросоюз надеется до конца марта поставить Киеву 250 тыс. снарядов, специально произведенных для Украины европейской промышленностью, плюс к 350 тыс. снарядов, которые страны сообщества передали Киеву со своих складов в период с февраля 2023 года, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

"От европейской промышленности путем совместных заказов мы рассчитываем произвести и поставить Украине до конца этого месяца еще около 250 тыс. снарядов, - сказал Боррель. - Из имеющихся запасов мы поставили Украине около 330-350 тыс. снарядов, не могу назвать точную цифру, она меняется каждый день".

"Она будет увеличиваться. Наша цель - производить 1,15 млн снарядов к концу года", - продолжил главный дипломат ЕС.

Боррель обратил внимание на то, что вышеназванные поставки - это подарки, в то время как "есть еще прямые контракты Киева с европейскими компаниями".

"Однако это все подарки. Я заказал, я купил и я передал. Однако есть еще один источник поставок - прямые контракты Украины и европейской промышленности и здесь никто не знает точных цифр, но я думаю, что я могу решиться и сказать, что по этим каналам было экспортировано на Украину порядка 350 тыс. снарядов", - добавил он.

Ранее похожие цифры называл еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Таким образом высшие европейские чиновники пытаются доказать, что Евросоюз почти выполнил свое обещание поставить Киеву в течение года 1 млн снарядов, данное в феврале 2023 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
21.12.2006
Запорожские богатыри для России. Предприятие "Мотор Сич" уже 90 лет работает на авиацию
10.12.2006
Оно вам НАТО?
04.12.2006
Активность украинских спецэкспортеров на российском рынке возросла с августа втрое
08.11.2006
Бюджет Роскосмоса в 2006 году составит около 1 млрд долларов - Перминов
25.10.2006
Михаил Фрадков намерен предложить Украине создать серийное производство самолета Ан-124 на российской территории
18.10.2006
Большая противоракетная игра
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 12:42
  • 59843
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:18
  • 1
Что необходимо - и чего НЕТ у РФ - для строительства и использования авианосцев.
  • 06.03 11:55
  • 0
Кто контролирует Черное море?
  • 06.03 11:31
  • 483
Претензии к администрации сайта
  • 06.03 11:07
  • 243
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 06.03 09:36
  • 4
Эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus
  • 06.03 07:52
  • 2
«Превосходит советские гаубицы»: в ВСУ оценили американскую САУ Paladin
  • 05.03 20:05
  • 0
О современном ВМФ в свете цитаты А.Н. Крылова о структуре флота.
  • 05.03 11:43
  • 2
Опубликовано первое изображение российской мини-РСЗО
  • 05.03 11:42
  • 1
Аналитик предположил, где применялись ракеты "Циркон"
  • 05.03 11:17
  • 1
Вице-адмирал рассказал о проектах российских авианосцев
  • 05.03 09:04
  • 0
Европа мобилизуется для удовлетворения украинского «снарядожора»
  • 05.03 03:36
  • 0
Бесполезность авианосцев для России с точки зрения географии
  • 05.03 03:21
  • 4
Об уверенности Запада в победе над Россией в серьезном военном конфликте
  • 05.03 01:55
  • 32
В США оценили российские Су-34 с УМПК