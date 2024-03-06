"Личная ошибка" без кадровых последствий. Что стало известно об утечке из Бундесвера

Утечка разговора офицеров Бундесвера о ракетном ударе по Крымскому мосту стала возможной из-за ошибки одного из участников беседы, который использовал незащищенную линию. Об этом заявил журналистам в Берлине министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, в связи с инцидентом идет проверка, а участникам разговора грозит дисциплинарная ответственность, но они не станут жертвой "игр России".

ТАСС собрал основную актуальную информацию о ситуации.

Кадровых последствий не будет

Утечка, по словам Писториуса, связана "с личной ошибкой" одного из военных при подключении: "Не все участники придерживались правил обеспечения безопасности, как это предписано".

Как уточнил министр, речь идет об офицере, который во время беседы находился в Сингапуре и подключился по незащищенной связи. Из расшифровки разговора известно, что это был начальник отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Франк Грефе.

В отношении участников обсуждения начата дисциплинарная проверка, но кадровые последствия для них пока не обсуждаются, "если не произойдет чего-то худшего", заявил глава германского Минобороны. Он назвал инцидент "серьезной ошибкой, которая не должна была произойти", но выступил с утверждением, что широкое обсуждение утечки - это "именно то, чего хотел добиться [президент РФ Владимир] Путин".

Причина не во взломе

В Минобороны Германии, по словам Писториуса, не считают причиной утечки взлом: "Наши системы связи не скомпрометированы и не были скомпрометированы".

Министр подтвердил, что ведомство применяет "для разговоров определенного уровня секретности" платформу WebEx, но только "вариант, сертифицированный для служебного использования".

Специалисты проверяют технические устройства, которые были задействованы при перехваченной беседе, но "можно исходить из того, что перехват <...> был случайным", заявил Писториус.

Реакция в России

В России публикация записи вызвала большой резонанс. МИД РФ 4 марта объявил германскому послу в Москве Александеру Ламбсдорфу демарш и потребовал объяснений в связи с тем, что офицеры Бундесвера обсуждали удары по российской территории.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беседу очередным доказательством "прямой вовлеченности стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины", а зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что "Германия готовится к войне с Россией".

Споры в Германии

Широкое обсуждение утечки началось и в Германии, где оно связано в первую очередь с дискуссией вокруг возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Уже после публикации записи канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь подтвердил, что считает передачу этого оружия Киеву недопустимой - по его словам, для этого пришлось бы привлечь германских военных. В оппозиционной фракции ХДС/ХСС упрекнули канцлера во лжи и потребовали объясниться - там считают, что разговор офицеров Бундесвера доказывает возможность поставок Taurus без привлечения армии.

Реакция Запада

Скандал с утечкой возродил конфликт между Берлином и его союзниками по поводу поставок оружия Киеву, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО. По их словам, инцидент, в частности, "вызвал раздражение" в Лондоне и Париже и привел тому, что германские союзники призывают Берлин ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации.

По оценке германских изданий, в западных странах недовольны допущенной утечкой - как пишет газета Bild, на Западе в ходу поговорка "Если ты хочешь, чтобы это оказалось в Москве, отдай это немцам".

Официально на Западе отрицают негативные последствия утечки для отношений с Берлином. В частности, в Белом доме выступили с утверждением, что западные страны сохранили единство после скандала.

Сам Писториус также заверил, что утечка не подорвала доверие к Германии: "Все <...> знают, что стопроцентную защиту невозможно обеспечить".

История утечки

Запись и расшифровку беседы офицеров Бундесвера опубликовала 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Участники разговора, в том числе инспектор германских ВВС Инго Герхартц, обсуждали в том числе возможную передачу Украине ракет Taurus и возможность успешной атаки с их помощью Крымского моста без последствий для властей Германии.

Обсуждение передачи Киеву Taurus, дальность которых достигает 500 км, идет в Германии с 2022 года. Шольц выступает против, тогда как блок ХДС/ХСС и входящие в правящую коалицию "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия, настаивают на поставках ракет. Бундестаг 22 февраля отклонил резолюцию с требованием поставить Украине Taurus, но принял другую - с призывом предоставить ей "необходимые дополнительные дальнобойные боевые системы" с тем, чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу".