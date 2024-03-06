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ТАСС

Подразделения РЭБ Балтфлота "ослепили" отряд кораблей и самолеты-разведчики "противника"

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Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН»
Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Специалисты центра радиоэлектронной борьбы выявили и классифицировали радиочастоты нескольких самолетов-разведчиков с авиационным комплексом радиообнаружения и наведения

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Тактико-специальные учения подразделений отдельного центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Балтийского флота прошли в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота. Специалисты РЭБ успешно и в кратчайшие сроки выполнили задачу нарушения системы управления отряда кораблей и самолетов-разведчиков "противника".

РЭБ является неотъемлемой частью современных военных операций. Радиоэлектронная борьба используется для достижения тактического преимущества при решении как оборонительных, так и наступательных задач. Она помогает нейтрализовать способность противника к сбору разведывательной информации и координации своих сил.

По легенде учения в зону ответственности российского флота зашел отряд кораблей - носителей крылатых ракет ВМС иностранных государств. Экипажи комплекса РЭБ "Мурманск-БН" провели оперативное наращивание средств, находящихся на постоянном боевом дежурстве. "В ходе проведения радиоэлектронной разведки специалисты РЭБ выявили и классифицировали радиочастоты нескольких самолетов-разведчиков с авиационным комплексом радиообнаружения и наведения. Используя технические возможности комплекса "Мурманск-БМ", специалисты РЭБ "ослепили" и "подавили" противника, нарушив систему управления надводными и воздушными силами", - сказали в пресс-службе флота.

Там отметили также, что в пределах балтийской морской зоны дежурные силы и средства РЭБ регулярно выявляют частоты радиосвязи в коротковолновом диапазоне кораблей, подводных лодок, самолетов базовой патрульной авиации и стратегических бомбардировщиков ВМС иностранных государств.

"Мурманск-БН" - коротковолновый береговой комплекс РЭБ. С его помощью можно вести радиоразведку, осуществлять перехват и подавление сигналов противника по всему коротковолновому диапазону на дальностях до 5 тыс. км. Комплекс способен обнаруживать и пеленговать типовые средства КВ радиосвязи и создавать помехи линиям КВ радиосвязи в оперативно-стратегических и оперативно-тактических звеньях управления противника. 

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