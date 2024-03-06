Мираж: появятся ли французские истребители на Украине?

Несмотря на то, что Украина неоднократно заявляла о желании получить истребители "Мираж" (Mirage), Франция не ведет переговоров о таких поставках. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по завершении конференции по поддержке Украины, состоявшейся в Париже в конце февраля. Получит ли Киев очередной западный "подарок" и что он изменил бы в ходе спецоперации — разбирался ТАСС

Днем ранее итогового заявления Макрона президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона обсуждает возможную поставку истребителей "Мираж-2000" (Mirage 2000). Весной 2023 года газета "Фигаро" утверждала, что 30 украинских пилотов уже переучиваются на истребители данного типа, а в сентябре французский портал Intelligence Online рассказал, что Киев и Париж близки с заключению соглашения о передаче "Миражей" Украине.

Натовский служака

Истребитель, который хотела получить Украина, разработан французской компанией "Дассо Авиасьон" (Dassault Aviation), совершил первый полет в 1978 году, а в 1984-м был принят на вооружение ВВС Франции в качестве перехватчика. По данным производителя, максимальная взлетная масса самолета — 17,4 т, двигатель SNECMA M53-P2 разгоняет самолет до более чем двух скоростей звука.

У самолета имеется десять внешних точек подвеса вооружения, на которых могут располагаться управляемые ракеты и авиабомбы. Для ближнего боя "Мираж" оснащен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками. Издание Forbes сообщает, что Украина может рассчитывать на "Миражи-2000" в варианте D — сейчас они выводятся из состава ВВС и заменяются современными "Рафалями" (Rafale). Технические характеристики двухместного Mirage 2000D позволяют ему запускать современные крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow, которые западные партнеры уже передают Киеву.

Макет управляемой планирующей бомбы Spice 250 рядом с моделью истребителя-бомбардировщика Mirage 2000 на выставке Aero India 2015. Источник: janes.com

Самолет экспортировался в Бразилию, Грецию, Египет, Индию, Катар, ОАЭ и Перу. Сейчас в мире эксплуатируется более 500 машин данного типа. Сколько из них потеряно в боевых условиях или катастрофах, неизвестно. По данным из открытых источников, "Миражи" принимали участие в бомбардировках НАТО боснийских сербов в 1995 году, при этом один самолет был потерян. Уничтоженный "Мираж-2000D" был сбит ракетой переносного комплекса "Игла" с тепловым наведением, оба пилота попали в плен. Самолеты участвовали в боевых действиях в Афганистане 2001–2021 годов.

Призрачные надежды

Как и в случае с американским истребителем F-16, эксперты и официальные лица, включая украинские, выражают сомнения, что "Миражи" на Украине окажут заметное влияние на ход специальной военной операции и вообще надолго задержатся в стране в случае их поставок Киеву.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Украине нужны более современные машины. "Mirage 2000 — это устаревшая модель. Во Франции и в Европе есть гораздо лучшие самолеты, поэтому рассматриваем эти самолеты", — сказал он. Ранее Игнат говорил о получении F-16 как о приоритете, отмечая, что Воздушные силы не смогут обслуживать иностранные самолеты различных типов, обучать летчиков на разные истребители.

К тому же "Мираж" имеет треугольное крыло и создан по схеме "бесхвостка" — у него есть киль, но отсутствует стабилизатор. Такая нечасто применяемая конструкция имеет особенности пилотирования, что может внести дополнительные сложности в процесс переучивания летчиков.

Технические характеристики не дадут "Миражам" и F-16 на равных участвовать с российскими истребителями в воздушном бою. "Теперь пришла очередь "Миражей". Как платформа — да, он способен выполнять задачи, у него девять точек подвески, — прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов возможные поставки Украине западных истребителей в эфире телеканала "Россия 24". — Как оппонент для наших современных истребителей в воздушном бою — без шансов абсолютно для "Миража". Абсолютно вам ответственно заявляю. F-16 тоже, кстати, примерно с таким же результатом".

По мнению аналитиков, каждый образец западной военной техники, уничтоженный на Украине, вызывает репутационные потери его производителя, поэтому иностранные государства обсуждают не столько поставки новейших истребителей, сколько передачу устаревающих машин, выводимых из эксплуатации.

Пока же вместо передачи Киеву истребителей Франция сосредоточилась на поставках ракетно-бомбового оружия. В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги конференции по поддержке Украины, прошедшей в Париже, анонсировал создание коалиции по поставкам Киеву дальнобойного вооружения.

Управляемые авиационные бомбы AASM, или HAMMER на истребителе Rafale ВВС Франции. Источник: invoen.ru

Ранее министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню заявил о намерении Франции поставлять Киеву по 50 авиационных бомб AASM HAMMER, адаптированных под самолеты советского образца. Боеприпасы являются результатом дооснащения неуправляемых авиабомб модулями 276, 500 и 1 000 кг, повышающими их характеристики. Модули превращают бомбы в высокоточные планирующие боеприпасы с наведением по заданным координатам цели или лазерной подсветке.