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ТАСС

Кабмин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с ДРК

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Военнослужащий армии Конго на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»
Военнослужащий армии Конго на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Документ представлен Минобороны России и согласован с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Демократической Республикой Конго (ДРК), следует из опубликованного на официальном портале правовой информации постановления кабмина.

"В соответствии со статьей 11 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Демократической Республики Конго о военном сотрудничестве", - говорится в документе.

Само соглашение также прилагается к постановлению и опубликовано на портале. В соответствии с ним между странами предполагается в том числе организация и проведение совместных учений и тренировок, участие в военных учениях и присутствие на них в качестве наблюдателей по приглашению уполномоченных органов, заходы военных кораблей (судов) и визиты военной авиации по приглашению и запросу, подготовка и обучение военных кадров и другие формы сотрудничества. 

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