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ЦАМТО

МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ

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Александер Ламбсдорф
Александер Ламбсдорф.
Источник изображения: wikimedia.org

ЦАМТО, 5 марта. Москва объявила демарш послу ФРГ Александру Ламбсдорффу и потребовала разъяснений о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД России.

«В ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александра Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus, а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России», – говорится в релизе.

На Смоленской площади отметили, что это свидетельствует о вовлеченности Запада, включая Берлин, в конфликт на Украине.

Дипломату также указали на недопустимость ограничения работы российских журналистов в Германии, предупредив, что такие шаги не останутся без ответа.

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Страны
Германия
Россия
Украина
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