Швеция на днях поставит Польше самолет ДРЛОиУ Saab 340 AEW

ЦАМТО, 5 марта. Швеция на днях поставит Польше самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Saab 340 AEW.

Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее сообщалось, что Польша закупает у Швеции два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW на сумму 52 млн. евро.

«В ближайшие дни мы ожидаем поставку самолета ДРЛОиУ Saab 340 AEW, который будет передан в Вооруженные силы Польши», – сказал Косиняк-Камыш.

«Это должно было произойти сегодня (4 марта), но из-за дополнительных проверок и подготовки самолета, передача произойдет в ближайшие дни», – добавил он.