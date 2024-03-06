Церемония передачи вооруженным силам Албании 37 американских колесных бронированных машин International MaxxPro класса MRAP (4х4) в порядке военной помощи из наличия министерства обороны США, 04.04.2019.

ЦАМТО, 5 марта. В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах, заявили в Североатлантическом альянсе.

«В понедельник (4 марта) Албания официально открыла авиабазу Кучова, превратив ее в современный центр для будущих воздушных операций НАТО», – цитирует «РИА Новости» пресс-релиз НАТО.

База расположена в 80 км к югу от Тираны, в округе Берат, на месте старого военного аэродрома в городе Кучова (с 1950 по 1990 гг. носил название Сталин). Строительство новой авиабазы велось с 2019 года.

Это крупнейший проект альянса в Албании – НАТО профинансировала модернизацию базы на сумму 50 млн. евро. Предполагается, что она будет обслуживать Албанию и обеспечивать логистическую поддержку, воздушные операции и учения военного блока.