Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2 проц.

ЦАМТО, 5 марта. Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,665 трлн. юаней (около 231,24 млрд. долл. по текущему курсу).

Об этом, как передает «РИА Новости», говорится в обнародованном 5 марта проекте бюджета.

«Расходы на национальную оборону (составят) 1,665 трлн. юаней с увеличением на 7,2%», – говорится в документе, опубликованном в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Китай каждый год планомерно наращивает оборонный бюджет. В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2%, до 1,55 трлн. юаней (около 220 млрд. долл.).

Как отмечает «РИА Новости», тенденция постоянного роста оборонного бюджета КНР вызывает опасения и критику других государств. В этой связи официальный представитель второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Лоу Циньцзянь заявил 4 марта, что «расходы Китая на национальную оборону довольно низкие, по сравнению с другими странами, такими как США».

Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва – высшего законодательного органа страны – открылась в Пекине 5 марта, она продлится до 11 марта.