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ЦАМТО

Шведская Saab приступила к строительству в Индии предприятия по выпуску гранатометов «Карл-Густав»

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Carl Gustaf M3 и его боеприпасы
Carl Gustaf M3 и его боеприпасы.
Источник изображения: businessinsider.com

ЦАМТО, 5 марта. Компания Saab объявила о состоявшейся 4 марта церемонии закладки первого камня в фундамент нового предприятия по производству 84-мм ручных противотанковых гранатометов «Карл-Густав» в Индии.

В ноябре 2023 года, получив от властей Индии одобрение на 100% прямые иностранные инвестиции, Saab учредила новую компанию Saab FFVO India Pvt Ltd, которая будет полностью владеть новым производственным предприятием и производить гранатометы «Карл-Густав» последней версии M4 для ВС Индии, а также компоненты для иностранных заказчиков.

Справочно:

Ранее власти Индии разрешали не более 74% прямых иностранных инвестиций в оборонный сектор для иностранных компаний, желающих получить новую производственную лицензию.

Как заявил государственный секретарь по внешней торговле Швеции Хокан Еврелл, «сегодняшний день является важной вехой для Швеции и Индии. Завод Saab станет первым оборонным производственным предприятием в Индии, находящимся в полной собственности иностранной компании. Это свидетельство прочных двусторонних отношений между Швецией и Индией».

Производство на новом предприятии планируется запустить в 2024 году. Завод расположен в Джаджаре (шт.Харьяна).

Saab будет сотрудничать с индийскими поставщиками и выпускаемая продукция будет соответствовать требованиям «Сделано в Индии». Как заявлено, на новом предприятии Saab будут применяться сложные технологии, включая новейшие прицелы и намотку углеродного волокна для производства «Карл-Густав» M4.

Гранатометы линейки «Карл-Густав» состоят на вооружении СВ Индии с 1976 года. Построив предприятие, Saab рассчитывает, в первую очередь, удовлетворить потребности СВ Индии. Новые M4 командование пока официально не заказывало, но спрос на данную систему имеется. Потенциально компания рассчитывает получить заказы и от других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, в июле 2023 года контракт на поставку «Карл-Густав» M4 стоимостью 56 млн. австр. долл. (37,2 млн. долл. США) был заключен с МО Австралии. В октябре 2023 года командование сухопутных сил самообороны Японии заказали 300 ед. «Карл-Густав». Недавно Тайвань назвал Швецию своим «крупнейшим торговым партнером в Северной Европе». «Карл-Густав» также состоят на вооружении ВС Малайзии.

Как сообщал ЦАМТО, последняя версия 84-мм ручного противотанкового гранатомета «Карл Густав» M4 отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Помимо использования стандартного телескопического прицела от версии M3, Saab оборудовала M4 интерфейсом для установки перспективных «интеллектуальных» прицелов для повышения точности и вероятности поражения цели. Новая версия совместима со всеми ранее разработанными типами боеприпасов. Как заявлено, гранатомет обеспечивает пуск трех типов противотанковых гранат, трех типов многоцелевых гранат для поражения транспортных средств, зданий и сооружений, двух типов боеприпасов для поражения живой силы противника, а также дымовых и осветительных гранат.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индия
Малайзия
Тайвань
Швеция
Япония
Продукция
Carl Gustaf M4
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