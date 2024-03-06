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ЦАМТО

Ростех создал комплекс по борьбе с FPV-дронами

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

ЦАМТО, 5 марта. Специалисты Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех разработали и запустили в серийное производство комплекс противодействия БЛА.

Новое изделие получило название «Гроза.04.К» и предназначено для борьбы с дронами типа FPV (First Person View – «вид от первого лица»). Первая партия уже направлена в войска.

Разработка новгородского научно-производственного предприятия «Квант» (входит в КРЭТ) прошла все необходимые проверки и испытания, в ходе которых подтвердила свои технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами.

«В августе 2023 года перед коллективом НПО «Квант» была поставлена задача разработать средство противодействия беспилотникам данного типа. Уже осенью первая партия была поставлена Министерству обороны РФ. Приоритетность задачи все понимали, за ее реализацию взялся молодой коллектив из пяти разработчиков – все талантливые, молодые и умеющие работать на результат. Уникальные конструкторские решения и скорость реализации проекта вызвали настоящую гордость за высокий профессионализм сотрудников предприятия», – отметил генеральный директор НПО «Квант» Андрей Кондрашов.

Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными средствами для подвеса боеприпасов. Беспилотники используют защищенные каналы связи и устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Специалисты НПО «Квант» представлены к присуждению стипендии Минпромторга России «За значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов ВВСТ в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Сообщение размещено в отрытом доступе на сайте ГК «Ростех».

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Страны
Россия
Компании
Квант НПО
КРЭТ
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
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