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ЦАМТО

Бруней значительно увеличит оборонные расходы в 2024/25 ф.г.

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Флаг страны Бруней.

ЦАМТО, 5 марта. Минобороны Брунея на первом заседании 20-й сессии Национального собрания страны представило оборонный бюджет на 2024/25 финансовый год (начинается 1 апреля).

Как сообщает Armyrecognition.com, бюджет предложен в размере 796,3 млн. брунейских долл. (592,6 млн. долл. США), что на 28,5% превышает ассигнования в текущем финансовом году и на 10,7% больше по сравнению с предыдущим рекордом в 719,15 млн. брунейских долл. 10 лет назад, несмотря на снижение государственных доходов.

Как заявлено, увеличение расходов необходимо для повышения обороноспособности страны и содействия международному сотрудничеству в целях укрепления национальной безопасности.

Второй министр обороны генерал-майор (в отставке) Халби бин Мохаммад Юссоф подчеркнул стратегическую важность увеличения оборонного бюджета на фоне меняющейся военно-политической ситуации в регионе.

Министерство обороны и Королевские вооруженные силы Брунея останутся привержены новому видению военного ведомства, изложенному в «Белой книге по обороне 2021 года». В книге излагается стратегия реагирования этой небольшой страны в Юго-Восточной Азии на растущие угрозы в течение следующих 15 лет.

В рамках своей оборонной стратегии, ориентированной на сдерживание и дипломатию, Бруней начал использовать БЛА RQ-21A «Интегратор» в 2022 году, а в прошлом году получил два патрульных корабля «Фирлесс» из состава ВМС Сингапура. В Испании заказаны четыре тактических военно-транспортных самолета C-295MW, два из которых были поставлены в январе этого года.

Второй министр обороны Брунея также объявил о создании комитета по оборонной политике, которому будет поручено планирование и управление военными активами и инфраструктурой на системной основе, исходя из долгосрочных потребностей. Программы замены, модернизации и продления срока службы вооружений и объектов инфраструктуры будут проводиться поэтапно, в зависимости от уровня их приоритетности.

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Страны
Бруней
Испания
Сингапуp
Продукция
C-295 CASA
Проекты
БПЛА
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