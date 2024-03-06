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ТАСС

Лавров рассказал, как Россия отреагирует на расширение НАТО

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Российские РСЗО «Град» в зоне СВО
Российские РСЗО «Град» в зоне СВО.
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Лавров: Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО

МОСКВА, 2 марта/ Радио Sputnik. Россия развернет дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах в ответ на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.

"Что касается Финляндии и Швеции, было удивительно видеть, с какой скоростью они поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями служил им весьма верно и обеспечивал репутацию в современном мире, на присоединение к натовскому блоку. Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом", – приводит его слова РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что российское руководство на фоне расширения НАТО уже приняло организационные решения. В частности министр напомнил о создании Московского и Ленинградского военных округов.

"Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции", – добавил глава МИД РФ.

Радио Sputnik также сообщило, что шеф Пентагона Ллойд Остин допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины.

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Страны
Россия
США
Украина
Финляндия
Швеция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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