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ТАСС

"Начнут рушиться уже летом". Британский эксперт о ситуации в зоне СВО

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Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Эксперт Меркурис: украинские оборонительные линии начнут рушиться уже летом

МОСКВА, 2 марта/ Радио Sputnik. Оборона украинской армии потерпит крах из-за острой нехватки боеприпасов, считает британский эксперт Александр Меркурис.

"Военные эксперты и аналитики в области внешней разведки говорят о том, что украинские оборонительные линии начнут рушиться уже летом. Эти выводы хорошо стыкуются с сообщениями о том, что у Украины остались запасы оружия только чтобы продержаться до июня", – приводит его слова РИА Новости.

Меркурис в своем блоге на YouTube выразил мнение, что в дальнейшем дефицит боеприпасов для ВСУ станет "экстремальным".

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Страны
Великобритания
Украина
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