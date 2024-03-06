Военные аналитики представили сценарий возможного нападения на Россию

Они отметили, что оно может начаться с быстрого глобального удара параллельно с несколькими массированными ракетно-авиационными по административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Военные аналитики представили сценарий, как может быть проведено нападение вероятного противника на Россию.

Авторы статьи в публикуемом Минобороны РФ журнале "Военная мысль" отмечают, что нападение может начаться с быстрого глобального удара параллельно с несколькими массированными ракетно-авиационными ударами по административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре страны. В связи с этим резко возрастает роль Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в отражении потенциальной агрессии.

Силы и средства противника

Согласно статье, возможный противник изучает вопрос формирования компактных, высокомобильных межвидовых многосферных группировок войск, способных в короткие сроки нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре во всех сферах: наземной, морской, воздушной, космической и информационной. Эти воинские формирования нового типа обозначены как "объединенные оперативные формирования" (ООФ). Боевой и численный состав ООФ противника в мирное время может составлять 50-70% от состава, который будет действовать во время войны.

"Наиболее ожидаемыми формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции (кампании). При этом начинаться они будут с воздушных (с 2030 года - воздушно-космических, в дальнейшем - космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от двух-трех до пяти-семи) массированных ракетно-авиационных ударов", - указывается в публикации. Подчеркивается, что при этом авиация вступит в боевые действия одной из первых, возможно, еще до развертывания основной группировки.

Разведка и провокации

В преддверии активной фазы операции, по оценке военных экспертов, противник будет предпринимать потенциально агрессивные действия, включая провокации, в том числе в целях контроля обстановки, а также усилит все виды разведки. Кроме того, он может начать развертывание авианосных ударных групп и кораблей с управляемым ракетным вооружением под видом учений. Вблизи госграниц РФ начнут выполнять регулярные полеты авиация противника, включая стратегические бомбардировщики и беспилотники.

Роль ВКС

Перечисленные факторы, как указывают эксперты, расширяют угрозы России в военном отношении, что формирует новые требования к уровню обеспечения безопасности страны, и одна из ключевых ролей в этой работе отводится Воздушно-космическим силам.

"Повышение роли ВКС в общей структуре военных конфликтов ставит перед ними новые задачи в областях: разработки и оснащения новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов, в том числе беспилотных летательных аппаратов, вооружения и военной техники, создания и внедрения перспективных автоматизированных систем управления, совершенствования разведывательного, инженерно-авиационного, аэродромно-технического и других видов всестороннего обеспечения", - отмечается в статье.

Авторы подчеркивают, что необходимо в мирное время обеспечить готовность к ответу на действия группировки противника, при этом значительная часть задач в воздушной сфере будет возложена на оперативные объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.