Шойгу заявил, что для Ан-124 "Руслан" отремонтировано и поставлено почти 50 двигателей

Об этом глава Минобороны РФ сообщил на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что на данный момент отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей для тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

"В завершение тематической части рассмотрим, как поддерживается исправность парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". В том числе обсудим ход капитального ремонта двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на машины данного класса. На сегодня отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей", - сказал он.