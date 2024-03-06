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ТАСС

Шойгу заявил, что для Ан-124 "Руслан" отремонтировано и поставлено почти 50 двигателей

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Самолёт Ан-124
Самолёт Ан-124.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Об этом глава Минобороны РФ сообщил на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что на данный момент отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей для тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

"В завершение тематической части рассмотрим, как поддерживается исправность парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". В том числе обсудим ход капитального ремонта двигателей Д-18Т, которые устанавливаются на машины данного класса. На сегодня отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей", - сказал он.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Д-18Т
Компании
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Персоны
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