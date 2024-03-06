Шойгу: Ил-212 будет более грузоподъемным и сможет взлетать с необорудованных полос

Министр обороны сообщил, что эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Новый военно-транспортный самолет Ил-212, который придет на смену Ан-26 и Ан-72, будет обладать большими дальностью полета и грузоподъемностью, а также сможет взлетать с необорудованных взлетно-посадочных полос. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

На селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ министр заявил, что "Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолета" Ил-212 с турбореактивным двигателем ПД-8.

"Эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72. Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания. Кроме этого, он сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт", - сказал Шойгу.