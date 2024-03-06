Шойгу: серийный выпуск двигателей Д-18Т для самолетов "Руслан" начнется в 2027 году

По словам главы Минобороны РФ, "это позволит повысить объемы воздушных перевозок в интересах вооруженных сил"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Серийный выпуск российских двигателей Д-18Т для самолетов Ан-124 "Руслан" намечен на четвертый квартал 2027 года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил.

Отступление ВСУ, Ил-212 и новые военные округа. Шойгу выступил в Минобороны

"В настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т, начало которого намечено на IV квартал 2027 года. Это позволит повысить объемы воздушных перевозок в интересах вооруженных сил. Эту задачу в интересах Минобороны решает акционерное общество "УЗГА", успешно реализующее мероприятия по импортозамещению элементов двигателя украинского производства", - сказал он.