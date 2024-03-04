Боевые самолеты шестого поколения появятся у России к 2050 году

Российский боевой самолет пятого поколения Су-57

По словам руководителя ГосНИИАС академика РАН Евгения Федосова, боевые самолеты, относящиеся к шестому поколению, в российских ВКС обязательно появятся и работы в этой области уже ведутся — как ожидается, к 2050 году они начнут поступать на вооружение авиационных частей.

Как отметил Федосов, очередное поколение боевой авиации будет соответствовать смоделированному формату будущих вооруженных конфликтов, сама платформа полностью беспилотной не будет, а на алгоритмы искусственного интеллекта возложат лишь ряд процессов управления самолетом, оборудованием и вооружением. Сейчас в ГосНИИАС раздумывают над лучшей концепцией будущего самолета, проводят различные поиски и исследования, обмениваются предложениями и мнениями со специалистами Минобороны. При этом Федосов еще раз подчеркнул, что авиация навсегда останется пилотируемой и исключить человека из боевой операции невозможно.

Су-57 и тяжелый беспилотник С-70 «Охотник»

Однако российские авиационные группировки будущего будут включать и пилотируемые аппараты, и беспилотные, которые будут дополнять первые и в роли ведомых выполнять поставленные задачи. К примеру, на беспилотники могут возложить нанесение ударов в районах, насыщенных ПВО, в целях сохранения жизни пилота ведущего самолета.

Макс Антонов