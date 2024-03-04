Игра огнем: как российские военные уничтожают натовскую технику

Все типы поставленных Украине танков оказались уязвимыми

Американские «Абрамсы», германские «Леопарды» и британские «Челленджеры» оказались уязвимыми для российских средств поражения. На этой неделе в интернете появились кадры поражения первого танка M1A1SA Abrams из числа поставленных Украине. Какими российскими огневыми средствами уничтожались эти машины, разбирались «Известия».

Оказался уязвим

Американские Abrams в количестве трех-четырех машин были замечены на авдеевском направлении в конце февраля. Хотя поставку 31 танка модификации M1A1SA выполнили еще в конце сентября 2023 года, их явно берегли и на передовую не бросали. И вот состоялась премьера.

Американский танк M1A1SA Abrams на авдеевском направлении Источник изображения: Фото: соцсети

В сообщении Минобороны России говорится, что первый танк поражен дроном военными 15-й отдельной мотострелковой бригады. Перемещения машины были обнаружены около населенного пункта Бердычи. Судя по всему, «Абрамсы» применялись в ходе контратаки для облегчения вывода частей и сил ВСУ из авдеевского котла. Но эти действия противника провалились.

Почему именно там и тогда их решили бросить в бой? Вероятно, Abrams сейчас самое эффективное, чем располагают ВСУ в этом районе. Других машин подобного класса у них, скорее всего, просто нет. И здесь, конечно, надо отметить, что поставленные Киеву «Абрамсы» — это упрощенная модификация родом из 1990–2000-х годов.

Горящий танк Abrams подразделений ВСУ, уничтоженный ударом FPV-дрона Источник изображения: Фото: Telegram/Владимир Сальдо

На M1A1SA отсутствует часть самой современной электроники и средств связи, а также у него облегченная конструкция — за счет снятия дополнительной урановой брони в лобовой и бортовых частях башни. Да, в остальном это достаточно эффективный танк, и, вероятно, даже пораженный экземпляр после ремонта сможет вернуться в строй, но эта машина стоимостью около $6 млн оказалась выведена из строя FPV-дроном стоимостью менее $1 тыс. Удар был грамотно направлен в самую уязвимую часть — в укладку боекомплекта в задней части башни.

Бронированная машина разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle во время учений на одном из полигонов в Германии Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

В те же дни в районе Степового (Петровского) была поражена еще одна боевая единица производства США, созданная на базе Abrams, — бронированная машина разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV). Это достаточно редкая и дорогая техника, которая может проделывать проходы в минных полях. Кроме минного трала она оснащена ракетной установкой дистанционного разминирования местности M58 MICLIC (близка по назначению к нашей установке УР-77, также известная как «Змей Горыныч»). Впервые они были замечены на Украине в ноябре 2023 года и вот уже понесли потери. Это значительно усложняет для ВСУ подготовку и ведение любых контрнаступательных действий, которые сейчас весьма успешно купируются установкой минных полей.

Не только «Абрамсы»

Что происходит с другими образцами западных танков, которые были поставлены ВСУ в течение 2023 года?

Британские Challenger 2 в количестве 14 единиц были получены ВСУ к лету прошлого года. Они самые тяжелые в числе современных западных машин, и, кроме того, за ними была слава самого защищенного танка. И, конечно, новая техника была использована ВСУ в одной из фаз того самого «большого контрнаступа», который был организован на запорожском направлении — в южной части зоны специальной военной операции. В конце августа — начале сентября 2023-го наблюдались перемещения «британцев» в районе боевых действий, и сразу же один из них был поражен российским ПТРК «Корнет». Толстая комбинированная броня и средства защиты не уберегли. С тех пор машины этого типа были убраны с передовой и используются в лучшем случае в качестве артиллерийских установок для стрельбы с закрытых позиций.

Горящий британский танк Challenger 2, уничтоженный в зоне СВО Источник изображения: Фото: соцсети

Осенью 2023-го ВСУ получили из Польши первую партию отремонтированных германских танков Leopard 2. В прошлом году они стали самыми массовыми современными западными машинами этого класса, которые поставлялись на Украину из разных стран НАТО. «Леопарды» применялись достаточно активно и были замечены и на сватовском направлении, под Кременной, и в других горячих точках СВО. Они же и понесли наиболее ощутимые потери. Даже западные наблюдатели отмечали, что за лето 2023 года было поражено не менее 26 «немецких кошек». Конечно, это общие потери — и полностью уничтоженные, и выведенные из строя танки, которые покинули передовую.

Ожидаемо, ВСУ не в состоянии самостоятельно вести ремонт таких сложных агрегатов, и те, которые можно восстановить, отправляют в Польшу. Повреждается техника различными средствами, это могут быть мины, FPV-дроны, противотанковые ракетные комплексы наземного и воздушного базирования, артиллерия. Если цель не уничтожается полностью, то она выводится из строя и не может использоваться как боевая единица. И снова мы видим то, что средства поражения в несколько десятков, а то и в сотни раз дешевле своих пораженных целей.

Танки Leopard 2 и БМП M2 Bradley подразделений ВСУ, уничтоженные военнослужащими РФ летом 2023 года в Запорожской области Источник изображения: Фото: соцсети

Кроме того, потери показывают, что вести боевые действия даже достаточно современными танками против подготовленной обороны крайне сложно и почти невозможно. По крайней мере ВСУ не смогли справиться с этим, а хваленая западная техника сама по себе не обеспечила одним своим появлением решения каких-либо боевых задач. И любой западный танк горит на передовой независимо от того, насколько красочно его характеристики описывает мировая пресса.

По данным Минобороны России на 1 марта 2023 года, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 862 беспилотных летательных аппарата, 475 зенитных ракетных комплексов, 15 304 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8242 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 236 единиц специальной военной автомобильной техники.

Дмитрий Корнев