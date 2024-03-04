Аргентинская армия противится закупке дорогостоящих американских БТР Stryker

После прихода ко власти нового президента Хавьера Милея Аргентина резко изменила внешнеполитическую ориентацию, полностью подстроившись под интересы США. Пользуясь моментом, Вашингтон пытается навязать Буэнос-Айресу дорогостоящую сделку, которая кроме затрат не принесет местной армии никакой заметной пользы.

США предлагают закупить 27 колесных бронемашин Stryker в версии бронетранспортера M1126, вооруженного лишь 12,7-мм пулеметом M2 Flex. За это незначительное количество техники, неспособное существенно повлиять на боеспособность войск, Вашингтон намеревается получить $100 млн. То есть каждый БТР обойдется в $3,7 млн.

При этом прошлое руководство Аргентины намеревалось приобрести 156 бразильских бронемашин Iveco Guarani 6х6 за $440 млн или $2,8 млн за единицу. При этом 27 из них должны были быть оснащены 30-мм пушкой, 9 ед. выполнены в командной версии, а 120 – в варианте БТР.

Таким образом, бразильское предложение гораздо выгоднее американского как по цене, так и по количество машин и их оснащению, позволяя укомплектовать ими целую бригаду. Поэтому командование противится закупке БТР Stryker.

Нет никаких сомнений в том, что лучшая машина – это Stryker, признанная и испытанная в боях; затем идет Guarani и, наконец, Norinco [китайский производитель бронетехники, в том числе БТР Type 92]. Но поскольку это крупная покупка, предназначенная для оснащения бригады, необходимо учитывать и другие аспекты. Вот почему армия считает наиболее удобным вариантом, со всех точек зрения, Guarani

- пояснили армейские источники издания Infodefensa, высказав нежелание получить по итогу пару десятков дорогостоящих машин из США.

Как указывается в издании, на данный момент правительство страны приостановило приобретение Stryker.