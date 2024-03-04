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Военное обозрение

Аргентинская армия противится закупке дорогостоящих американских БТР Stryker

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M1126 Stryker.
M1126 Stryker.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Armin Weigel

После прихода ко власти нового президента Хавьера Милея Аргентина резко изменила внешнеполитическую ориентацию, полностью подстроившись под интересы США. Пользуясь моментом, Вашингтон пытается навязать Буэнос-Айресу дорогостоящую сделку, которая кроме затрат не принесет местной армии никакой заметной пользы.

США предлагают закупить 27 колесных бронемашин Stryker в версии бронетранспортера M1126, вооруженного лишь 12,7-мм пулеметом M2 Flex. За это незначительное количество техники, неспособное существенно повлиять на боеспособность войск, Вашингтон намеревается получить $100 млн. То есть каждый БТР обойдется в $3,7 млн.

При этом прошлое руководство Аргентины намеревалось приобрести 156 бразильских бронемашин Iveco Guarani 6х6 за $440 млн или $2,8 млн за единицу. При этом 27 из них должны были быть оснащены 30-мм пушкой, 9 ед. выполнены в командной версии, а 120 – в варианте БТР.

Таким образом, бразильское предложение гораздо выгоднее американского как по цене, так и по количество машин и их оснащению, позволяя укомплектовать ими целую бригаду. Поэтому командование противится закупке БТР Stryker.

Нет никаких сомнений в том, что лучшая машина – это Stryker, признанная и испытанная в боях; затем идет Guarani и, наконец, Norinco [китайский производитель бронетехники, в том числе БТР Type 92]. Но поскольку это крупная покупка, предназначенная для оснащения бригады, необходимо учитывать и другие аспекты. Вот почему армия считает наиболее удобным вариантом, со всех точек зрения, Guarani

- пояснили армейские источники издания Infodefensa, высказав нежелание получить по итогу пару десятков дорогостоящих машин из США.

Как указывается в издании, на данный момент правительство страны приостановило приобретение Stryker.

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Аргентина
США
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M1126 ICV
Stryker
Компании
Iveco
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