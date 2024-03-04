В Ростехе обсудили укрепление сотрудничества с вузами

Опыт внедрения научно-технологических результатов в реальный сектор экономики, система подготовки высококвалифицированных кадров стали темами круглого стола, организованного Госкорпорацией Ростех и направленного на повышение эффективности взаимодействия Корпорации с вузами. Участниками мероприятия, посвященного национальному проекту «Наука и университеты», стали представители руководства Госкорпорации и ее организаций, ректоры и сотрудники ведущих российских вузов.

О главных приоритетах развития Ростеха рассказал исполнительный директор Госкорпорации Олег Евтушенко: «На сегодняшний день рост промышленности в России идет ускоренными темпами. Госкорпорация Ростех принимает активное участие в решении национальных задач по обеспечению технологического суверенитета нашего государства сразу по нескольким направлениям, в том числе в области авиа- и машиностроения, микроэлектроники, медицинского приборостроения. Немалую роль в этом играет успешное взаимодействие между наукой и реальным сектором экономики. Одно из приоритетных направлений Ростеха – выстраивание активного сотрудничества между вузами и организациями Корпорации, в том числе в рамках подготовки кадров и совместного ведения научных исследований и разработок, создания инновационных продуктов. В 2024 году эта работа будет только усиливаться».

Госкорпорация Ростех совместно с вузами – участниками федеральных программ Минобрнауки России реализует масштабные научно-технологические проекты в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

По словам управляющего директора по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елены Дружининой, системное взаимодействие науки с промышленностью является важнейшей составляющей Корпорации. «Это позволяет ускорить превращение новых знаний в технологии и сокращает сроки внедрения инноваций в экономику страны. В Концепции технологического развития России, рассчитанной на ближайшие восемь лет, предполагаются кардинально новые подходы к созданию таких цепочек. В 2024 году мы планируем актуализировать соглашения о сотрудничестве с вузами, но для более детального подхода мы планируем конкретизировать, какие научно-исследовательские работы мы будем вместе делать исходя из компетенций, лабораторной инфраструктуры вузов и запросов от наших предприятий», – отметила она.

Отдельный блок круглого стола был посвящен системе подготовки высококвалифицированных кадров для реального сектора экономики.

В настоящее время в Ростехе выстроена комплексная система опережающей подготовки кадров, включая инженерные классы, партнерами которых выступают Корпорация и ее организации, а также образовательно-профессиональные треки Ростеха в вузах. В их числе программа «Крылья Ростеха», направленная на подготовку кадров для авиаотрасли, «Код Ростеха» – кадры для ИТ и радиоэлектронной отрасли, «Биотехмед Ростеха» – кадры для отрасли медицинского приборостроения и «Качество Ростеха» – управление качеством (трек планируется к запуску в сентябре текущего года).

«Важно отметить, что мы готовим инженеров для всех этапов жизненного цикла изделий и уровней готовности технологий, то есть исследователей, конструкторов, технологов, инженеров-маркетологов, инженеров, обслуживающих технику. За счет сочетания фундаментального образования и прикладных дисциплин формируется инженерное ядро, позволяющее научить выпускников наших треков работать в условиях неопределенности и адаптироваться к изменениям. Комплексный подход включает синхронизацию учебных программ с требованиями предприятий-работодателей, что, в свою очередь, обеспечивает подготовку специалистов, ориентированных на достижение стратегических целей Госкорпорации. Среди планов на 2024 год – адаптировать образовательно-профессиональные треки Ростеха для обучения иностранных студентов. Это приведет к повышению интереса к российскому высшему образованию за рубежом, в том числе инженерно-техническому, развитию сотрудничества со странами-партнерами, в том числе в Латинской Америке, Африке, Азии, и продвижению российского высокотехнологичного экспорта», – отметила директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.

В Госкорпорации Ростех составлен прогноз научно-технического развития, где значительную долю занимает продукция гражданского назначения, но спектр задач и объем работ настолько обширен, что его предлагается обсудить на отдельном заседании секции НТС. Об этом рассказал директор департамента развития продукции гражданского назначения Госкорпорации Ростех Максим Нагайцев. «В текущем году заканчивается первый цикл национальных проектов и формируется новый на плановый период до 2030-2035 года. Соответственно, следует обратить внимание на активное участие на формирование этих проектов. Вместе с тем успех достижения целей любого проекта зависит от качества управления жизненным циклом. Поэтому проектный подход становится основой реализации наших планов. Особая роль в исследовании принадлежит поисковым НИР, опирающимся на результаты фундаментальных НИР и определяющим ТЗ на прикладные НИР. Это наиболее логичная площадка совместных усилий фундаментальной и отраслевой науки. Реализация комплексного подхода к управлению жизненным циклом на всех его стадиях обеспечит сквозную «провязку» научной тематики и использование различных источников финансирования и достижения одной общей цели», – подчеркнул он.