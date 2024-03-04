Войти
Ростех

Ту-160: «Белый лебедь» обновляется

149
0
0
Ту-160М
Ту-160М.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Недавно президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, положительно отозвавшись о машине. Этот самолет представляет собой усовершенствованную версию ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь» − самого крупного и мощного в истории военной авиации сверхзвукового самолета с изменяемой геометрией крыла.

Обновленный Ту-160М внешне сохранил грацию своего предшественника, но по техническим характеристикам и боевым возможностям это совершенно новая машина, созданная с применением цифровых технологий и других передовых разработок. А возрождение и модернизация «Белого лебедя» стали самым масштабным событием в оборонном авиастроении современной России.

Ту-160: недосягаемый во всём

Ту-160М представляет собой глубокомодернизированную версию стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Этот уникальный военный самолет был разработан в 1970-х годах и до сих пор остается непревзойденным на мировом уровне.

Ту-160 лидирует сразу в нескольких номинациях. Кроме того, что он является самым тяжелым боевым самолетом в истории, это еще и крупнейшая в мире машина с изменяемой геометрией крыла и крупнейший военный – сверхзвуковой самолет. Ту-160 также занимает лидирующие позиции по скорости среди находящихся на вооружении стратегических ударных самолетов.

А еще это один из самых красивых и изящных самолетов в мировой военной авиации, за что летчики прозвали его «Белым лебедем». Еще один повод для такого названия − белое отражающее покрытие, защищающее самолет от светового излучения ядерных взрывов. Кстати, по традиции, чтобы подчеркнуть ценность каждой машины, «сто шестидесятым» даются и персональные имена, например «Валерий Чкалов» или «Илья Муромец».

Дитя холодной войны

Разработка этого самолета началась в период наивысшего напряжения во времена холодной войны, когда СССР и США находились в ядерном противостоянии в конце 1960-х годов. Главными требованиями к новому ракетоносцу были его многофункциональность и способность к межконтинентальным полетам. Планировалось оснащать Ту-160 крылатыми ракетами большой дальности с ядерными боеголовками.

Работа над проектом стартовала в ОКБ Мясищева и ОКБ Сухого, но позднее была передана в ОКБ Туполева. В разработке участвовало рекордное число кооперантов − около 800 организаций со всего Союза.

Впервые поднявшийся в небо в 1981 году Ту-160 опередил своего ближайшего конкурента – американский бомбардировщик B-1 Lancer − по всем основным параметрам: он был быстрее, мощнее и обладал большей дальностью полета. Первенство подтвердилось и 44 мировыми рекордами, выполненными впоследствии.

Одной из ключевых особенностей Ту-160 стала интегральная компоновка планера с крылом изменяемой геометрии, которая сделала его более универсальным. При максимально раскрытых консолях крыла «Белый лебедь» способен взлетать с коротких, для подобной техники, взлетно-посадочных полос. А на высоте консоли крыла могут быть прижаты к фюзеляжу, что позволяет самолету достигать сверхзвуковых скоростей. Крыло Ту-160 имеет возможность изменять стреловидность от 20 до 65°, благодаря чему оптимизируются скоростные режимы и экономится топливо.

Еще одна характерная черта «Белого лебедя» − обилие в конструкции титана, легкого и прочного материала. В частности, из титана сделан центроплан самолета. Специально для работы над титановыми деталями Ту-160 на Казанском авиазаводе были внедрены уникальные техники сварки. Также для новой машины на Куйбышевском моторном заводе (сегодня − «ОДК-Кузнецов» в составе Ростеха) был разработан мощный двигатель НК-32.

Серийно «Белый лебедь» производился в Казани. Сегодня это Казанский авиационный завод (КАЗ) им. С.П. Горбунова – филиал компании «Туполев». Всего до 2000 года было выпущено 35 самолетов Ту-160, включая два опытных образца. Часть ракетоносцев, оставшихся после распада СССР на Украине, была утилизирована по совместной украинско-американской программе. В 2000-х годах российские машины были модернизированы и оснащены современным вооружением.

Возрождение «Белого лебедя»

В 2015 году Министерство обороны РФ объявило о запуске проекта по возрождению ракетоносца. Была проведена огромная работа по восстановлению советских наработок и модернизации производства в Казани, фактически остановленного в 1990-е годы. В том же 2015 году Ту-160 впервые показал себя в реальной боевой обстановке в Сирийской Арабской Республике.

Около 200 предприятий, в том числе все ведущие авиационные КБ, включились в работу над обновленным самолетом. Предприятиям Ростеха, которые составляют костяк новой кооперации, в сжатые сроки удалось полностью восстановить технологическую цепочку производства всех комплектующих, оживить технологии вакуумной сварки титановых изделий, возобновить производство агрегатов планера самолета. В ходе реконструкции и перевооружения мощности КАЗ им. С.П. Горбунова выросли в два раза. Ключевым фактором стало внедрение современных цифровых стандартов авиастроения: было оцифровано в 3D-формате более 75 тысяч чертежей, создан цифровой двойник машины.

Фактически возрождение «Белого лебедя» стало крупнейшей программой модернизации авиационного производства в современной России. В ноябре 2017 года для опережающей отработки технологий производства самолетов Ту-160М на Казанском авиазаводе с использованием имеющегося задела был собран новый ракетоносец Ту-160. В январе 2018 года он совершил демонстрационный полет, за которым лично наблюдал президент России Владимир Путин. В феврале 2024 года глава государства совершил полет на глубокомодернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Ту-160М: новые крылья ядерной триады

Созданный больше 40 лет назад советскими инженерами Ту-160 сохраняет значительный потенциал для обновления и развития.

В январе 2022 года впервые взлетел в небо первый вновь изготовленный «с нуля» ракетоносец Ту-160М.

Ту-160М сохранил внешний «лебединый» облик, но по сути это новая машина, созданная на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий. Модернизации подверглись 80% систем и оборудования.

Самолет получил новые двигатели − НК-32 второй серии, благодаря которым значительно увеличена дальность его боевого применения. Без дозаправки Ту-160М способен пролететь более 12 000 км, в том числе не менее двух часов – на сверхзвуковой скорости. Максимальная скорость ракетоносца – свыше 2000 км/ч, боевая нагрузка – более 40 тонн. По этим параметрам равному Ту-160М среди мировых одноклассников до сих пор не существует. Таким образом обновленный «Белый лебедь» может наносить удары по объектам противника практически в любой точке земного шара на всем диапазоне высот.

Ракетоносцы Ту-160М сегодня – важнейший элемент воздушной составляющей ядерной триады, оборонного щита нашей страны. Дальнейшее развитие программы позволит использовать «Белого лебедя» для новых видов вооружения, в том числе перспективных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
В-1В Lancer
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Ростех
Сухой ПАО
Туполев
ЭМЗ Мясищева
Персоны
Путин Владимир
Проекты
21180
Ядерный щит
Похожие новости
16.11.2020
Грядет большая ремоторизация
27.12.2019
Главные достижения российской "оборонки" 2019 года
31.01.2018
Русская смерть
26.01.2018
Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
13.08.2014
«Летающее крыло» стратегического баланса
27.01.2014
Белый лебедь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 03:00
  • 1
Об уверенности Запада в победе над Россией в серьезном военном конфликте
  • 04.03 02:13
  • 1
Боевые самолеты шестого поколения появятся у России к 2050 году
  • 04.03 00:47
  • 231
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 03.03 22:55
  • 59795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 21:55
  • 6
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 03.03 19:53
  • 29
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 03.03 19:31
  • 8
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 03.03 19:02
  • 1
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 03.03 15:59
  • 1
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 03.03 15:48
  • 445
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.03 15:31
  • 2
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 03.03 14:41
  • 97
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 03.03 12:24
  • 97
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 02.03 21:42
  • 3
Может идеология в государстве не так уж и плохо?
  • 02.03 13:18
  • 31
В США оценили российские Су-34 с УМПК