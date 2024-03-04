Ту-160: «Белый лебедь» обновляется

Недавно президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М, положительно отозвавшись о машине. Этот самолет представляет собой усовершенствованную версию ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь» − самого крупного и мощного в истории военной авиации сверхзвукового самолета с изменяемой геометрией крыла.

Обновленный Ту-160М внешне сохранил грацию своего предшественника, но по техническим характеристикам и боевым возможностям это совершенно новая машина, созданная с применением цифровых технологий и других передовых разработок. А возрождение и модернизация «Белого лебедя» стали самым масштабным событием в оборонном авиастроении современной России.

Ту-160: недосягаемый во всём

Ту-160М представляет собой глубокомодернизированную версию стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Этот уникальный военный самолет был разработан в 1970-х годах и до сих пор остается непревзойденным на мировом уровне.

Ту-160 лидирует сразу в нескольких номинациях. Кроме того, что он является самым тяжелым боевым самолетом в истории, это еще и крупнейшая в мире машина с изменяемой геометрией крыла и крупнейший военный – сверхзвуковой самолет. Ту-160 также занимает лидирующие позиции по скорости среди находящихся на вооружении стратегических ударных самолетов.

А еще это один из самых красивых и изящных самолетов в мировой военной авиации, за что летчики прозвали его «Белым лебедем». Еще один повод для такого названия − белое отражающее покрытие, защищающее самолет от светового излучения ядерных взрывов. Кстати, по традиции, чтобы подчеркнуть ценность каждой машины, «сто шестидесятым» даются и персональные имена, например «Валерий Чкалов» или «Илья Муромец».

Дитя холодной войны

Разработка этого самолета началась в период наивысшего напряжения во времена холодной войны, когда СССР и США находились в ядерном противостоянии в конце 1960-х годов. Главными требованиями к новому ракетоносцу были его многофункциональность и способность к межконтинентальным полетам. Планировалось оснащать Ту-160 крылатыми ракетами большой дальности с ядерными боеголовками.

Работа над проектом стартовала в ОКБ Мясищева и ОКБ Сухого, но позднее была передана в ОКБ Туполева. В разработке участвовало рекордное число кооперантов − около 800 организаций со всего Союза.

Впервые поднявшийся в небо в 1981 году Ту-160 опередил своего ближайшего конкурента – американский бомбардировщик B-1 Lancer − по всем основным параметрам: он был быстрее, мощнее и обладал большей дальностью полета. Первенство подтвердилось и 44 мировыми рекордами, выполненными впоследствии.

Одной из ключевых особенностей Ту-160 стала интегральная компоновка планера с крылом изменяемой геометрии, которая сделала его более универсальным. При максимально раскрытых консолях крыла «Белый лебедь» способен взлетать с коротких, для подобной техники, взлетно-посадочных полос. А на высоте консоли крыла могут быть прижаты к фюзеляжу, что позволяет самолету достигать сверхзвуковых скоростей. Крыло Ту-160 имеет возможность изменять стреловидность от 20 до 65°, благодаря чему оптимизируются скоростные режимы и экономится топливо.

Еще одна характерная черта «Белого лебедя» − обилие в конструкции титана, легкого и прочного материала. В частности, из титана сделан центроплан самолета. Специально для работы над титановыми деталями Ту-160 на Казанском авиазаводе были внедрены уникальные техники сварки. Также для новой машины на Куйбышевском моторном заводе (сегодня − «ОДК-Кузнецов» в составе Ростеха) был разработан мощный двигатель НК-32.

Серийно «Белый лебедь» производился в Казани. Сегодня это Казанский авиационный завод (КАЗ) им. С.П. Горбунова – филиал компании «Туполев». Всего до 2000 года было выпущено 35 самолетов Ту-160, включая два опытных образца. Часть ракетоносцев, оставшихся после распада СССР на Украине, была утилизирована по совместной украинско-американской программе. В 2000-х годах российские машины были модернизированы и оснащены современным вооружением.

Возрождение «Белого лебедя»

В 2015 году Министерство обороны РФ объявило о запуске проекта по возрождению ракетоносца. Была проведена огромная работа по восстановлению советских наработок и модернизации производства в Казани, фактически остановленного в 1990-е годы. В том же 2015 году Ту-160 впервые показал себя в реальной боевой обстановке в Сирийской Арабской Республике.

Около 200 предприятий, в том числе все ведущие авиационные КБ, включились в работу над обновленным самолетом. Предприятиям Ростеха, которые составляют костяк новой кооперации, в сжатые сроки удалось полностью восстановить технологическую цепочку производства всех комплектующих, оживить технологии вакуумной сварки титановых изделий, возобновить производство агрегатов планера самолета. В ходе реконструкции и перевооружения мощности КАЗ им. С.П. Горбунова выросли в два раза. Ключевым фактором стало внедрение современных цифровых стандартов авиастроения: было оцифровано в 3D-формате более 75 тысяч чертежей, создан цифровой двойник машины.

Фактически возрождение «Белого лебедя» стало крупнейшей программой модернизации авиационного производства в современной России. В ноябре 2017 года для опережающей отработки технологий производства самолетов Ту-160М на Казанском авиазаводе с использованием имеющегося задела был собран новый ракетоносец Ту-160. В январе 2018 года он совершил демонстрационный полет, за которым лично наблюдал президент России Владимир Путин. В феврале 2024 года глава государства совершил полет на глубокомодернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Ту-160М: новые крылья ядерной триады

Созданный больше 40 лет назад советскими инженерами Ту-160 сохраняет значительный потенциал для обновления и развития.

В январе 2022 года впервые взлетел в небо первый вновь изготовленный «с нуля» ракетоносец Ту-160М.

Ту-160М сохранил внешний «лебединый» облик, но по сути это новая машина, созданная на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий. Модернизации подверглись 80% систем и оборудования.

Самолет получил новые двигатели − НК-32 второй серии, благодаря которым значительно увеличена дальность его боевого применения. Без дозаправки Ту-160М способен пролететь более 12 000 км, в том числе не менее двух часов – на сверхзвуковой скорости. Максимальная скорость ракетоносца – свыше 2000 км/ч, боевая нагрузка – более 40 тонн. По этим параметрам равному Ту-160М среди мировых одноклассников до сих пор не существует. Таким образом обновленный «Белый лебедь» может наносить удары по объектам противника практически в любой точке земного шара на всем диапазоне высот.

Ракетоносцы Ту-160М сегодня – важнейший элемент воздушной составляющей ядерной триады, оборонного щита нашей страны. Дальнейшее развитие программы позволит использовать «Белого лебедя» для новых видов вооружения, в том числе перспективных.