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Ростех

Ростех представил новый патрон IGLA Premium с улучшенными характеристиками

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IGLA Premium
Патрон IGLA Premium.
Источник изображения: Ростех

НИИ прикладной химии (НИИПХ) Госкорпорации Ростех расширил линейку охотничьих патронов премиальной разработкой. Новое изделие получило название IGLA Premium. Патрон обладает улучшенными характеристиками, в том числе по внутрибаллистическим параметрам и безопасности, и подходит для охоты как на мелкую дичь, например вальдшнепа, так и на более крупную птицу.

Презентация нового патрона состоялась в рамках 55-й Международной выставки-ярмарки «Охота и рыболовство на Руси» в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Продукт предназначен в том числе для замены импортных образцов.

В линейке IGLA Premium будут представлены номера дроби 7, 5, 3, 1. В серии патронов используется капсюль-воспламенитель КВ-23, разработанный специально для данных боеприпасов. По мощности воспламенительного импульса он превосходит зарубежные и отечественные аналоги. Улучшенные характеристики обеспечивают более полное сгорание пороха и, как следствие, стабильность внутрибаллистических параметров и повышенную чистоту ствола.

Новый капсюль-воспламенитель также позволил повысить стабильность выстрела на 15%. Скорость дроби в патроне превышает 400 м/с, средняя кучность и осыпь составляет не менее 70%, дальность стрельбы – до 50 метров, а дробь повышенной твердости обеспечивает хорошую резкость боя.

Кроме того, на выставке впервые представлен патрон IGLA BIOR. В конструкции боеприпаса отсутствует контейнер для дроби. Полиэтиленовый пыж в патроне имеет обтюратор и амортизатор, а дробь засыпается в гильзу на верхнюю часть пыжа. Диаметр осыпи в таком патроне больше по сравнению с контейнерным, что дает существенное преимущество в охоте на близком расстоянии – до 25 метров.

Также в рамках экспозиции продемонстрированы охотничьи дробовые патроны – IGLA Optimum и спортивные патроны для всех дисциплин стендовой стрельбы – IGLA Champion.

IGLA – бренд патронов 12-го калибра, состоящих полностью из отечественных компонентов и не уступающих лучшим мировым образцам. Производство патронов на НИИ прикладной химии было организовано в 2023 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НИИП Тихомирова
Ростех
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