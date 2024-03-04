Показаны кадры поражения воздушной цели новой турецкой ракетой Çakir с беспилотника

Источник изображения: topwar.ru

Новая крылатая ракета ÇAKIR, разработанная турецкой компанией Roketsan благодаря усилиям отечественных инженеров, успешно проходит испытания. В сети опубликованы кадры, на которых показано поражение воздушной цели КР, запущенной с ударного беспилотника Akinci.

Çakir точно попала в цель

- заявил разработчик.

Источник изображения: topwar.ru

Ракета была выпущена над полигоном в Синопе и, пролетев 100 км, уничтожила условную воздушную цель над Черным морем. На отдельных участках пути КР достигала скорости 800 км/ч. В качестве силовой установки выступает двигатель KTJ-1750 национальной разработки от компании Kale Arge. При запуске с воздушных носителей, работающих на малой высоте, ракета может быть оборудована твердотопливным пусковым двигателем (ускорителем).

Источник изображения: topwar.ru

Çakir – это семейство ракет с дальностью действия свыше 150 км (330 кг при установке ускорителя) и массой 275 кг, в которое входит 8 различных модификаций, отвечающих за поражение кораблей, воздушных, наземных и радиолокационных целей.

В качестве носителей может выступать широкий спектр воздушных, наземных и морских платформ (самолеты, вертолеты, БПЛА, наземная техника, корабли). Первый запуск ракеты состоялся 31 марта 2022 года.