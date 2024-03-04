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Интерфакс-АВН

Бомбардировщики ВВС США и японские истребители провели совместные учения на Дальнем Востоке

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F-15_Airforce_of_Japan
Истребители F-15 ВВС Японии. Фото: tac-photo.com.

Вашингтон. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Американские стратегические бомбардировщики B-52H и японские истребители провели совместные учения на Дальнем Востоке, сообщили в субботу Военно-воздушные силы самообороны Японии.

В учениях, которые состоялись накануне, были задействованы два американских B-52H, четыре японских истребителя F-15 и четыре истребителя F-2. Они действовали в районах над Восточно-Китайским и Японским морями.

Целью учений было "укрепления возможностей сдерживания и реагирования американо-японского альянса", говорится в сообщении Военно-воздушные силы самообороны Японии.

По имеющимся данным, американские B-52H поднимались с авиабазы Андерсен на острове Гуам, куда они были переброшены в начале февраля на фоне очередных испытаний северокорейских ракет.

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Страны
Китай
КНДР
США
Япония
Продукция
B-52
F-15
F-2
Проекты
Военные учения
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