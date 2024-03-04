Бомбардировщики ВВС США и японские истребители провели совместные учения на Дальнем Востоке

Вашингтон. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Американские стратегические бомбардировщики B-52H и японские истребители провели совместные учения на Дальнем Востоке, сообщили в субботу Военно-воздушные силы самообороны Японии.

В учениях, которые состоялись накануне, были задействованы два американских B-52H, четыре японских истребителя F-15 и четыре истребителя F-2. Они действовали в районах над Восточно-Китайским и Японским морями.

Целью учений было "укрепления возможностей сдерживания и реагирования американо-японского альянса", говорится в сообщении Военно-воздушные силы самообороны Японии.

По имеющимся данным, американские B-52H поднимались с авиабазы Андерсен на острове Гуам, куда они были переброшены в начале февраля на фоне очередных испытаний северокорейских ракет.