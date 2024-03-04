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Известия.ru

Минобороны РФ показало кадры уничтожения словацкой гаубицы Zuzana

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные с помощью беспилотника «Ланцет» уничтожили словацкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Zuzana, из которой украинские солдаты обстреливали позиции ВС России. Об этом 2 марта рассказало Минобороны РФ.


«Российские операторы БПЛА группировки войск «Днепр» обнаружили огневую позицию 155-миллиметровой установки Zuzana, состоящей на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты ведущей огонь украинской гаубицы были переданы операторам дронов «Ланцет», которые точным ударом уничтожили технику», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что из гаубицы украинские военные вели огонь по позициям российской армии. В оборонном ведомстве уточнили, что после попадания у САУ воспламенились пороховые заряды. Это привело к детонации боеприпасов и уничтожению орудия.

Ранее в этот же день командир подразделения БПЛА ВС РФ с позывным Якорь рассказал, что ВСУ потеряли значительное количество пушек в результате успешной работы российских подразделений FPV-дронов. По его словам, в числе целей подразделения были пушки ВСУ как советских, так и западных образцов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


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