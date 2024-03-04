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Военное обозрение

Армия США проводит испытания зенитных лазерных установок на Ближнем Востоке

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Источник изображения: topwar.ru

Одной Украины для испытаний своего оружия в реальных условиях военных действий США оказалось мало. Да и побаивается Пентагон передавать Киеву новейшие военные разработки, которые могут оказаться не столь эффективными, как ожидалось, или, хуже того, попадут в руки российских военных. И тут как нельзя кстати подвернулся очередной вооруженный конфликт, который при прямом участии США развязан на Ближнем Востоке.

Американское онлайн-издание военной тематики Breaking Defense сообщает, что в начале прошлого месяца армия США отправила четыре прототипа зенитных 50-киловаттных лазеров на базе бронемашин Stryker на Ближний Восток для испытаний в реальных условиях. Первые испытания этой зенитной лазерной установки в рамках проекта DE M-SHORAD были проведены во время учений с боевой стрельбой на базе «Форт Силл» в Оклахоме в августе 2021 года.

Это прототип, но мы хотим поэкспериментировать в реальных условиях. Это будет работать идеально? Вероятно, нет, но мы собираемся извлечь из этого урок

— рассказал изданию недавно назначенный на эту должность заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус.

Пока что все четыре прототипа лазерных установок проходят первоначальные испытания без боевых стрельб. Генерал сообщил, что как только этот этап будет пройден, вероятнее всего, может потребоваться несколько месяцев для обработки полученных результатов, которые могут способствовать развитию технологий и принятию решений о дальнейшем использовании 50-киловаттных лазеров на Strykers для уничтожения дронов 1-3 класса, подлетающих ракет, артиллерийских снарядов и мин.

Если эта серия экспериментов окажется успешной, это может помочь разработчикам установок и военным решить, подходит ли 50-киловаттный лазер в качестве системы ПВО малой дальности или, возможно, следует потратить больше времени на создание и применение 28-киловаттного варианта.

Распространение беспилотных летательных аппаратов на поле боя в таких местах, как Украина и Ближний Восток, включая ударные беспилотники для односторонней атаки, ускоряет разработку и ввод в эксплуатацию нового оборонительного оружия для их уничтожения, пишет Breaking Defense. Одна из проблем, с которой столкнулись ВС США во время миссии в Красном море состоит в том, что небольшие дроны-камикадзе йеменских хуситов приходится сбивать весьма дорогими зенитными ракетами.

Главным преимуществом лазерного оружия считается его практически неограниченный боезапас: излучающая установка стреляет до тех пор, пока не перестает получать энергию от источника питания. Успешные испытания Stryker c 50-киловаттным лазером в качестве ПВО ближнего радиуса действия на Ближнем Востоке могут в перспективе хотя бы минимизировать экономическую составляющую непропорционального соотношения средств поражения малогабаритных воздушных целей, заключает автор материала в онлайн-издании.

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Страны
США
Украина
Продукция
Stryker
Проекты
БПЛА
Военные учения
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