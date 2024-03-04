«Наш ответ на эмбарго»: Турция развернула производство камер для ударных беспилотников

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Aselsan развернула серийное производство камер ASELFLIR-500 и ASELFLIR-410 в рамках реализации программы импортозамещения.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, компания, разработав национальные электрооптические системы, используемые на воздушных, наземных и морских платформах, уже продала около 200 камер CATS более чем десяти странам мира.

Совсем недавно Aselsan запустила в серийное производство лучшие в мире камеры своего класса, ASELFLIR-500 и ASELFLIR-410. Это являются нашим ответом на эмбарго

- заявили в компании.

В издании поясняют, что в последнее время Турция подвергалась различным торговым санкциям, особенно в отношении электрооптических камер, используемых в ударных беспилотниках. Производитель БПЛА данного типа, компания Baykar, подтвердила, что ASELFLIR-500 обладает превосходными возможностями по сравнению с иностранным аналогом.

Источник изображения: topwar.ru

Также эмбарго было наложено на поставку Анкаре камер, которые устанавливались на вертолеты, а также на наземные и морские платформы.

Эта проблема была решена собственными силами

- говорится в издании.

Речь идет в первую очередь об эмбарго на поставки электрооптических систем компаниями L3Harris Wescam и Telemus Systems (одна из них в результате этого разорилась), введенным Канадой за помощь Азербайджану в Карабахской войне 2020 года. Данный запрет был снят Оттавой в январе 2024 года, однако к этому времени турецкая оборонка уже перешла на собственные изделия.