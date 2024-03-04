Западная пресса пишет о возможности украинских безэкипажных катеров нести взрывчатку массой до 860 кг и работать на дальних расстояниях

Выбросившийся на берег у Севастополя 22.09.2022 украинский безэкипажный врывающийся катер, по сообщениям, оснащенный для управления терминалом системы Starlink с хорошо видимой в кормовой части сверху плоскопанельной антенной.

Украина продолжает развивать возможности своих безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщает западная пресса, ссылаясь на собственные источники.

По утверждению западных СМИ, в настоящее время украинские безэкипажные катера получили возможность действовать на дальних дистанциях – до 950 километров. Они могут нести на себе заряд взрывчатки массой до 860 кг.

Такие возможности беспилотных катеров позволят им атаковать российские объекты не только у побережья Крыма, но и практически по всему Черному морю. Украинский режим и так активно использует подобные катера для проведения диверсионных атак, прежде всего – на объекты Черноморского флота.

В сложившейся ситуации Военно-морскому флоту России придется совершенствовать свои возможности и повышать бдительность с целью уничтожения украинских катеров еще до того, как они смогут достичь своих целей и выполнить поставленные задачи. Ведь главное – не допустить причинения значительного ущерба для российской военной и гражданской инфраструктуры.

Ранее силы Черноморского флота неоднократно уничтожали украинские беспилотные катера на подступах к Крымскому полуострову. Но украинский режим, не исключено, что при помощи Запада, продолжает развивать возможности своего беспилотного флота.