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Военное обозрение

Американская армия стандартизирует боевое взаимодействие бронетехники

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Источник изображения: topwar.ru

Американская армия стандартизирует боевое взаимодействие разных видов бронетехники во время стрельбы по новым единым правилам. В частности, речь идет о совместных учебных стрельбах экипажей танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. Американское онлайн-издание Task & Purpose сообщает, что в течение февраля бригады 3-й пехотной дивизии на полиголне в Форт-Стюарте, штат Джорджия, тренировались в соответствии с новым набором квалификационных стандартов, или таблиц стрельбы, по мишеням, установленным на больших расстояниях.

В соответствии с текущей стратегией интегрированного вооружения армии США существует шесть таблиц стрельбы, по которым экипажи бронемашин должны быть сертифицированы. Ранее общего стандарта для ведения стрельб не было, опытные стрелки-наводчики вели огонь по целям по своему усмотрению. Теперь, после проверки и внедрения новых стандартов, они буду постепенно распространены на все экипажи бронемашин американской армии, пишет автор статьи.

Как только эти таблицы будут внедрены по всей армии, мы сможем получать нового солдата из любого подразделения армии и знать, что стандарты подготовки, которые использовал солдат, точно такие же во всей армии

— рассказал изданию командующий боевой группой 1-й бронетанковой бригады майор Райан Рауш.

Ранее экипажи бронемашин тестировались только на мишенях, по которым можно было стрелять в пределах полигонов их собственной базы. После внедрения общих стандартов, экипажи танков и БМП должны дважды в год проверять свои навыки на артиллерийских полигонах, сдавая своего рода квалификационный экзамен по знанию и применению общих стандартов ведения стрельбы.

Текущая квалификация для ведения огня из главного орудия на самом дальнем расстоянии включает поражение одиночной цели на расстоянии 1800 метров. Требования в соответствии с новыми таблицами увеличат огонь из основного орудия по семи целям на расстоянии от 1800 до 2400 метров. В новых таблицах также основное внимание уделяется многочисленным боевым действиям из стационарных и движущихся основных орудий, включая ведение огня по четырем целям в нападении и защите.

Кроме того, особое внимание будет уделяться навыкам скорострельности и смешанной стрельбы. Новые стандарты также обязывают наводчика танка отработать пять навыков стрельбы из пулемета, а не использовать основное орудие, в то время как командир машины проходит пять тестов по системе применения модуля с дистанционным управлением (CROWS).

Центр передового опыта маневрирования проанализировал все различные возможные поражения целей, которые может видеть экипаж танка, и обнаружил 3264 различных переменных. С помощью таблиц артиллерийских стрельб военным необходимо решить, на какие виды боевых действий лучше всего потратить время, и продемонстрировать артиллерийские навыки экипажа. Внедрение новых стандартов ведения огня экипажами бронетехники в армии США должно занять около года, уточняет Task & Purpose.

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Страны
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Проекты
Военные учения
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