Американская армия стандартизирует боевое взаимодействие бронетехники

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Американская армия стандартизирует боевое взаимодействие разных видов бронетехники во время стрельбы по новым единым правилам. В частности, речь идет о совместных учебных стрельбах экипажей танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. Американское онлайн-издание Task & Purpose сообщает, что в течение февраля бригады 3-й пехотной дивизии на полиголне в Форт-Стюарте, штат Джорджия, тренировались в соответствии с новым набором квалификационных стандартов, или таблиц стрельбы, по мишеням, установленным на больших расстояниях.
В соответствии с текущей стратегией интегрированного вооружения армии США существует шесть таблиц стрельбы, по которым экипажи бронемашин должны быть сертифицированы. Ранее общего стандарта для ведения стрельб не было, опытные стрелки-наводчики вели огонь по целям по своему усмотрению. Теперь, после проверки и внедрения новых стандартов, они буду постепенно распространены на все экипажи бронемашин американской армии, пишет автор статьи.
— рассказал изданию командующий боевой группой 1-й бронетанковой бригады майор Райан Рауш.
Ранее экипажи бронемашин тестировались только на мишенях, по которым можно было стрелять в пределах полигонов их собственной базы. После внедрения общих стандартов, экипажи танков и БМП должны дважды в год проверять свои навыки на артиллерийских полигонах, сдавая своего рода квалификационный экзамен по знанию и применению общих стандартов ведения стрельбы.
Текущая квалификация для ведения огня из главного орудия на самом дальнем расстоянии включает поражение одиночной цели на расстоянии 1800 метров. Требования в соответствии с новыми таблицами увеличат огонь из основного орудия по семи целям на расстоянии от 1800 до 2400 метров. В новых таблицах также основное внимание уделяется многочисленным боевым действиям из стационарных и движущихся основных орудий, включая ведение огня по четырем целям в нападении и защите.
Кроме того, особое внимание будет уделяться навыкам скорострельности и смешанной стрельбы. Новые стандарты также обязывают наводчика танка отработать пять навыков стрельбы из пулемета, а не использовать основное орудие, в то время как командир машины проходит пять тестов по системе применения модуля с дистанционным управлением (CROWS).
Центр передового опыта маневрирования проанализировал все различные возможные поражения целей, которые может видеть экипаж танка, и обнаружил 3264 различных переменных. С помощью таблиц артиллерийских стрельб военным необходимо решить, на какие виды боевых действий лучше всего потратить время, и продемонстрировать артиллерийские навыки экипажа. Внедрение новых стандартов ведения огня экипажами бронетехники в армии США должно занять около года, уточняет Task & Purpose.