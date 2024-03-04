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Военное обозрение

В ВКС РФ поступил новый самолёт ДРЛОиУ А-50У

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Источник изображения: topwar.ru

На вооружение ВКС России поступил новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДЛРОиУ) А-50У. Российская госкорпорация Ростех ​намерена восстановить прежние объемы выпуска этих машин, необходимых для вооруженных сил страны. Кроме того, предприятия российского ОПК в авральном темпе ускоряют доработку для последующего принятия на вооружение новой модификации самолета ДРЛОиУ А-100.

А-50У является вариантом модернизации серийных самолетов А-50. На А-50У установлен новый радиотехнический комплекс с улучшенными параметрами по обнаружению низколетящих и малозаметных воздушных целей (в том числе сверхзвуковых и вертолетов).

Все используемые в более ранних модификациях ЭЛТ-дисплеи в А-50У заменены на ЖКИ. Также были усовершенствованы САУ и комплекс связи. Кроме того, на борту самолета оборудованы комнаты отдыха и кухня. Первый такой самолет был передан ВКС в 2011 году.

Самолеты ДРЛОиУ крайне необходимы нашей армии, исходя из того, что войска киевского режима, вероятнее всего, активно применяют ракеты с пассивной системой наведения, которые летят на источник излучения и которым не нужен подсвет цели ни с земли ни с воздуха. Такие ракеты способны поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров. Использование самолетов ДРЛОиУ является наиболее эффективным способом своевременного обнаружения и уничтожения подобных целей.

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Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Компании
Ростех
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