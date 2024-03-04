Глава Минобороны Франции заявил, что летом Украина получит 100 барражирующих боеприпасов

Минобороны Франции планирует заказать у оборонной промышленности страны две тысячи барражирующих боеприпасов или как их еще называют дронов-камикадзе. По словам главы оборонного ведомства Себастьяна Лекорню, они предназначены как для вооружённых сил страны, так и для отправки на Украину.

При этом министр обороны Франции отметил, что они уже заказали 100 барражирующих боеприпасов, которые должны оказаться на Украине этим летом.

В рамках новой программы Франция заказывает у компании Delair 100 дистанционно управляемых боеприпасов, которые прибудут на Украину этим летом

— написал Лекорню в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).

Ранее в феврале французские власти приняли решение оказать Украине дополнительную военную помощь в размере трёх миллиардов евро. Однако, как отмечает американское агентство Bloomberg, чтобы осуществить эту помощь, Парижу придётся искать способы экономии средств внутри страны. По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, президент Макрон наносит ущерб собственным гражданам своим решением о предоставлении помощи Украине.

Напомним, что Франция активно пытается вмешиваться и в дела на Южном Кавказе, поставляя Армении вооружение и настраивая Запад против Азербайджана.