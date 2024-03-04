Индия может закупить греческие истребители Mirage 2000

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Сотрудничество с западной оборонкой носит довольно проблемный характер. Она предлагает дорогостоящие изделия и при этом продолжает снимать «сливки» за счет технического обслуживания своей продукции. Когда спрос на неё падает на мировом рынке, то происходит свертывание производства, что оставляет клиентов без запасных частей, вынуждая переходить на новые системы.

В этом плане довольно показателен пример Индии. Так, танки Arjun Mk1A оснащены немецкими двигателями MB 838 Ка-501. В настоящее время армия испытывает их нехватку, однако в Германии производство данных силовых установок было свернуто.

Аналогичным образом сложилась ситуация с французскими истребителями Mirage 2000, выпуск которых был прекращен в 2007 году. На фоне значительного уменьшения числа этих самолетов у стран-операторов наблюдается свертывание выпуска предназначенных для них запчастей.

Приобретение деталей и обслуживание индийского парка Mirage 2000 становится всё более сложной задачей, поскольку производители оригинального оборудования постепенно прекращают поддержку

- говорится в издании IDRW.

В связи с этим ведутся переговоры о закупке данных истребителей у Греции, где они находятся на хранении. В первую очередь самолеты необходимы как «доноры» запчастей, хотя учебно-тренировочные варианты могут использоваться по назначению.

По всей видимости, речь идет о возможном приобретении 18 единиц Mirage 2000 EGM/BGM, которые в январе 2022 года были сняты с вооружения ВВС Греции. При этом их большая часть пребывала в нелетном состоянии и уже подвергалась «каннибализации». В строю продолжают пребывать 24 Mirage 2000-5EG/BG Mk 2 более новой модификации.