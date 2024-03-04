Войти
Военное обозрение

Индия может закупить греческие истребители Mirage 2000

128
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Сотрудничество с западной оборонкой носит довольно проблемный характер. Она предлагает дорогостоящие изделия и при этом продолжает снимать «сливки» за счет технического обслуживания своей продукции. Когда спрос на неё падает на мировом рынке, то происходит свертывание производства, что оставляет клиентов без запасных частей, вынуждая переходить на новые системы.

В этом плане довольно показателен пример Индии. Так, танки Arjun Mk1A оснащены немецкими двигателями MB 838 Ка-501. В настоящее время армия испытывает их нехватку, однако в Германии производство данных силовых установок было свернуто.

Аналогичным образом сложилась ситуация с французскими истребителями Mirage 2000, выпуск которых был прекращен в 2007 году. На фоне значительного уменьшения числа этих самолетов у стран-операторов наблюдается свертывание выпуска предназначенных для них запчастей.

Приобретение деталей и обслуживание индийского парка Mirage 2000 становится всё более сложной задачей, поскольку производители оригинального оборудования постепенно прекращают поддержку

- говорится в издании IDRW.

В связи с этим ведутся переговоры о закупке данных истребителей у Греции, где они находятся на хранении. В первую очередь самолеты необходимы как «доноры» запчастей, хотя учебно-тренировочные варианты могут использоваться по назначению.

По всей видимости, речь идет о возможном приобретении 18 единиц Mirage 2000 EGM/BGM, которые в январе 2022 года были сняты с вооружения ВВС Греции. При этом их большая часть пребывала в нелетном состоянии и уже подвергалась «каннибализации». В строю продолжают пребывать 24 Mirage 2000-5EG/BG Mk 2 более новой модификации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Индия
Продукция
Arjun Mk II
Mirage-2000
Похожие новости
07.11.2023
От «Миражей» к «Шквалу»
24.03.2021
Воздушный флот Пятой республики
15.06.2016
В здоровом Дели – здоровый дух
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
25.07.2013
В 2012 году объем заключенных экспортных контрактов Франции на поставку ПВН сократился до 4,8 млрд евро
15.08.2012
Символ боевой мощи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 03:00
  • 1
Об уверенности Запада в победе над Россией в серьезном военном конфликте
  • 04.03 02:13
  • 1
Боевые самолеты шестого поколения появятся у России к 2050 году
  • 04.03 00:47
  • 231
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 03.03 22:55
  • 59795
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 21:55
  • 6
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 03.03 19:53
  • 29
Производитель раскрыл характеристики новейших авиационных средств поражения "Гром"
  • 03.03 19:31
  • 8
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 03.03 19:02
  • 1
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 03.03 15:59
  • 1
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 03.03 15:48
  • 445
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.03 15:31
  • 2
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 03.03 14:41
  • 97
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 03.03 12:24
  • 97
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 02.03 21:42
  • 3
Может идеология в государстве не так уж и плохо?
  • 02.03 13:18
  • 31
В США оценили российские Су-34 с УМПК