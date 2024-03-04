Сырский считает, что в провалах ВСУ на востоке виноваты командиры бригад

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил, что это "зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский считает, что в проблемах украинских войск на восточном направлении виноваты командиры бригад, и сообщил, что в отдельных случаях вынужден принимать кадровые решения. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Сырского.

"Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трех дней стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать атаки и держать позиции, а другим - нет", - написал Сырский. По его мнению, это, прежде всего, "зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач".

"В отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи. <...> В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а его действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", - отметил он.

29 февраля главком делал похожие заявления. Он сообщил, что обстановка на авдеевском и запорожском направлениях остается сложной для ВСУ, у ряда командиров были выявлены просчеты во владении обстановкой.