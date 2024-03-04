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Военное обозрение

13-й пакет антироссийских санкций ЕС не коснётся российского газа

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Источник изображения: topwar.ru

23 февраля этого года Европейский союз ввел очередной уже 13-й пакет антироссийских санкций, затронувший 88 юридических и 106 физических лиц. Однако новый пакет санкций не коснулся газа, поступающего в ЕС из России.

По словам комиссара ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, лидерам европейских стран не удалось прийти к соглашению по этому вопросу. Об этом политик сказала в ходе пресс-конференции в столице Азербайджана Баку. Здесь делегация ЕС как раз обсуждала с властями возможность увеличения поставок азербайджанского газа в страны Евросоюза.

Напомним, что ряд европейских стран, включая Венгрию, Австрию и Словакию, продолжает потреблять российский газ. И здесь далеко не готовы отказываться от голубого топлива из России, что сильно ударит по экономике этих стран.

В ЕС, чтобы ввести санкции, нужно единогласие. Это и стало причиной, почему до сих пор нет санкций против российского газа

— отметила Симсон.

Еврокомиссар по энергетике добавила, что санкции нужны для нанесения урона тем, против кого они вводятся, а не тем, кто их вводит. При этом политик напомнила, что Евросоюз всё же планирует к 2027 году полностью отказаться от потребления российского газа.

Стоит отметить, что, пытаясь уйти от зависимости от российского газа, ЕС впадает в сильную зависимость от поставок голубого топлива из других стран, включая США.

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Страны
Австрия
Азербайджан
Венгрия
Россия
Словакия
США
Проекты
Евросоюз
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