Американские истребители F-35 собирают разведданные о российских зенитных комплексах

Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил 28 февраля во время слушаний в комитете по снабжению местного парламента, что Соединенные Штаты задействуют истребители F-35 для обнаружения и идентификации российских батарей ЗРК на Украине.

Совсем недавно США использовали свои F-35 для определения местоположения зенитных ракетных комплексов российских подразделений на Украине, затем эта информация передавалась странам НАТО

- приводятся слова главы военного ведомства Сингапура на сайте Минобороны.

Тем самым он объяснял смысл закупки американских «стелс»-самолетов (12 F-35B приобретено в 2020 году, 8 F-35A – на днях), получение которых должно «вывести ВВС страны в премьер-лигу».

Как указывается в итальянском издании RID, ранее уже делались предположения, что F-35 применяются в качестве разведывательных самолетов, обеспечивая целеуказание украинской армии:

Но впервые этому нашлось прямое подтверждение в словах министра обороны Сингапура.

Отмечается, что F-35 являются радиоэлектронными «пылесосами» благодаря бортовому оборудованию, собирающему обширный массив разведывательных данных: радару с АФАР APG-81, комплексу РЭБ AN/ASQ-239 и электрооптической системе EOTS.

Таким образом, к сложной сети платформ и сенсоров, используемых западными странами, в первую очередь США, добавляется еще один элемент [F-35] для предоставления Украине важной разведывательной информации

- говорится в издании.