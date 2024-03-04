В МО РФ сообщили о невозможности самолетов ВСУ взлететь с аэродромов

Су-35С не дают авиации ВСУ взлететь с аэродромов на авдеевском направлении

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе выполнения задач по дежурству в воздушном пространстве на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не дают самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) взлететь с аэродромов. Об этом 2 марта сообщило Минобороны России на своем сайте.

«Своим нахождением в воздухе российские Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена», — говорится в сообщении.

Как уточнило российское военное ведомство, целью боевого дежурства истребителей ВС РФ в воздухе является патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.

Ранее, 29 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.

Между тем сообщалось, что силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбиты два украинских истребителя Миг-29, штурмовик Су-25, две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов.

17 февраля ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), о чем сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив при этом, что противник бежал, бросив вооружение и военную технику. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что освобождение города российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить населенный пункт от ударов киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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