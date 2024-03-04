Гагин: подбитый в районе Авдеевки Abrams ВСУ был без передовых технологий

Уничтоженный Вооруженными силами (ВС) РФ американский танк Abrams в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) еще до передачи его Вооруженным силам Украины (ВСУ) не включал в себя передовых технологий. Об этом 2 марта заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Abrams, который мы недавно сожгли, этот танк представлял из себя пустую консервную банку с пушкой — с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — указал он в беседе с «РИА Новости».

При этом Гагин отметил, что любая военная техника стран Запада передается киевскому режиме в подобном виде или же подразумевает сопровождение специальных инструкторов, которые грамотно разбираются в ее обслуживании.

«При передаче таких ракет поставщики ни в коем случае не хотят столкнуться с тем, чтобы Киев завладел технологиями, поэтому это высокоточное оружие наводят, обслуживают и программируют исключительно расчеты и специалисты стран — поставщиков — это Германия, Франция, Великобритания», — добавил Гагин.

Ранее, 26 февраля, Гагин сообщил, что российские силы уничтожили первый танк Abrams ВСУ. Он подчеркнул, что любая новая техника, поставляемая Западом киевскому режиму, уязвима. 27 февраля Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении американского Abrams ВС России.

Американское издание National Interest на фоне этого указало, что танки M1 Abrams, один из которых был уничтожен на Украине, «значительно переоценены». В публикации было отмечено, что среди данных танков будут еще потери, и эту бронетехнику не следует рассматривать как «непобедимое чудесное оружие».

Как отметил в беседе с «Известиями» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, уничтожение российской армией первого американского танка Abrams в районе Авдеевки скажется на имидже ВСУ. Он пояснил, что это печалит производителя американских танков и в целом оборонно-промышленный комплекс США, так как демонстрирует уязвимость американского оружия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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