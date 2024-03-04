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ТАСС

В Дагестане построили четыре причала в новом пункте базирования Каспийской флотилии

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Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Всего проектом предусмотрено строительство 17 причалов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Четыре причала и гидроспуск для выхода кораблей на воду построены в новом пункте базирования Каспийской флотилии в Дагестане. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Ход строительных работ проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа. Военные строители создают целый комплекс новых гидротехнических сооружений, в том числе Северный и Южный оградительные молы общей протяженностью почти 3 км, причальную и береговую инфраструктуру. Всего масштабным проектом предусмотрено строительство 17 причалов, три из которых - плавучие. В 2023 году специалисты построили четыре новых причала, и уже в феврале текущего года введен в эксплуатацию гидроспуск для выхода кораблей на воду", - сообщили там.

В военном ведомстве уточнили, что также в Махачкале ведется строительство крупного военного госпиталя на 150 койко-мест. Общая площадь застройки нового госпитального комплекса более 27 тыс. кв. м. Госпиталь оснастят современной медтехникой и сдадут "под ключ". "Возводятся поликлинический корпус, лечебно-диагностический блок, палатный модуль, инфекционное отделение, две вертолетные площадки, столовая, трансформаторная подстанция и другие вспомогательные сооружения. Работы ведутся во всех корпусах одновременно. Проложены внутриплощадочные инженерные сети тепло- и газоснабжения, идет отделка помещений", - добавили в министерстве.

Создание новой военной базы в Каспийске началось после того, как в 2018 году министром обороны РФ Сергеем Шойгу было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани, которая в гидрологическом плане менее удобна для кораблей, в Дагестан. В Республике Дагестан развернута масштабная стройка. Возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, объекты военной и социальной инфраструктуры, жилье, школы и детские сады. 

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