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Американский дрон XQ-67A совершил первый полет

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XQ-67A
XQ-67A.
Источник изображения: General Atomics

Американский разведывательный дрон XQ-67A совершил первый полет. О новом этапе испытаний беспилотника, который сможет увеличить радиус действия разведывательных возможностей ведущего самолета, пишет The War Zone (TWZ).

Полет состоялся на полигоне компании General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) в Калифорнии. Аппарат построили для программы Военно-воздушных сил (ВВС) США Off-Board Sensing Station (OBSS), которая предусматривает размещение на ведомом беспилотнике разнообразных датчиков ведущего самолета.

XQ-67A получил убирающееся трехопорное шасси, V-образное хвостовое оперение и крыло с малым углом стреловидности. Воздухозаборник двигателя XQ-67A распложен в верхней части фюзеляжа. Также на аппарате заметили панели, которые могут быть антеннами радара бокового обзора.

«[XQ-67A] OBSS — это первый тип беспилотника, построенный и летающий с использованием общего ядра шасси, разработанного GA-ASI, что способствует унификации нескольких типов летательных аппаратов», — приводят слова вице-президента GA-ASI по передовым программам Майкла Этвуда в пресс-релизе.

В сентябре компания Boeing показала первый предсерийный образец дрона-заправщика MQ-25 Stingray, который разрабатывают для Военно-морских сил США. MQ-25 предназначены для дозаправки палубных самолетов, включая F/A-18E/F Super Hornet, в воздухе.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
MQ-25 Stingray
Super Hornet
Компании
Boeing
General Atomics
Проекты
БПЛА
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