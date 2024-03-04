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РИА Новости

Аналитик рассказал, как сократить число "лунных пейзажей" в зоне СВО

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Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции
Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Эксперт Мураховский: "умные" взрыватели могут повысить точность огня артиллерии

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Точность огня российской артиллерии можно существенно повысить за счет внедрения "умных" взрывателей, которые были созданы и испытаны, это сократит число "лунных пейзажей" вокруг поражаемых позиций ВСУ, появляющихся из-за разброса обычных снарядов, сообщил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

По словам аналитика, применение обычных артиллерийских снарядов для огня по целям на большой дистанции из-за их допустимых отклонений от траектории полета приводит к существенному расходу боеприпасов на поражение одной позиции противника, например, позиций украинской артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы. Это приводит к появлению так называемых лунных пейзажей – снаряды ложатся не только в цель, но и со значительным разбросом вокруг нее, образуя воронками от своих разрывов ландшафт, как будто испещренный кратерами.

"В то же время в России давно был разработан и испытан "умный" взрыватель, который ввинчивается в снаряд вместо обычного взрывателя и обеспечивает коррекцию его траектории за счет управляющих аэродинамических поверхностей по сигналу спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Безусловно, степень коррекции обычного боеприпаса, вращающегося с большой скоростью после покидания ствола, не так велика, как в случае с полноценным управляемым артиллерийским снарядом, однако это достаточно дешевое решение резко сокращает количество снарядов, необходимых для поражения ограниченной по площади цели", – отметил Мураховский.

По его словам, "испытания таких "умных" взрывателей показали, что на поражение одной временной огневой позиции (например, огневого взвода из двух буксируемых орудий противника) требуется в 10 раз меньше боеприпасов, чем при налете обычными неуправляемыми снарядами".

Аналитик уточнил, что для среднестатического неуправляемого осколочно-фугасного снаряда калибра 152 миллиметра стандартный разлет от цели при стрельбе на максимальную дальность составляет "пару сотен метров" – то есть примерно половина всех выпущенных снарядов упадет в отдалении от цели.

"Умный взрыватель сокращает этот разлет с сотен метров всего до 50. Считаю, что это относительно дешевое решение необходимо внедрять в войсках. Тем более, что оно фактически ранее полностью было отработано и прошло испытания", – сказал главред "Арсенала Отечества".

Мураховский добавил, что использование "умных" взрывателей также облегчит внедрение в боевую практику различных видов огня. Например, огневого вала перед собственными наступающими частями, так как повышение точности резко снижает вероятность попадания по собственной пехоте.

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Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
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